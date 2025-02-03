Ограничения на полеты ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы

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Вылеты ограничили примерно в 07:44 по московскому времени. Представитель Росавиации подчеркнул, что авиадиспетчеры, экипажи самолетов и службы аэропортов делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Он добавил, что ограничительные меры в аэропорту Ульяновска уже сняли.

По данным Telegram-канала Baza , план «Ковер» объявили утром в пяти воздушных гаванях: в Астрахани, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске. Пресс-секретарь ФАВТ сообщил о введенных в этих городах ограничениях примерно в 04:30.

Позже пресс-служба Росавиации подтвердила, что меры перестали действовать с 07:00 в аэропортах Казани и Нижнекамска.

В Саратове меры сняли почти сразу же после введения - в 5:00.