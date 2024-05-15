15 мая 2024, 20:36

Ограничение полетов ввели в аэропорту Волгограда

Unsplash
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Международный аэропорт Волгограда закрыли для вылета и посадки самолетов, объявлен режим «Ковер». Об этом сообщило местное интернет-издание V1.ru.

Источник издания сообщил, что воздушная гавань перестала принимать самолеты примерно с 19:00. Согласно онлайн-табло, задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Стамбул.

План «Ковер» вводят, когда в воздушном пространстве замечены нежелательные летательные аппараты. Всем самолетам предписано покинуть зону действия режима и направиться на близлежащие аэродромы.

Режим «Ковер» вводили в Калуге 20 апреля. В небе обнаружили неопознанный беспилотный летательный аппарат. Из-за ограничения изменилось расписание полетов.

Самолеты
15 мая 2024, 20:37
Режим ЧС из-за гибели посевов от заморозков ввели в Ростовской области
РИА «Новости»
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Режим чрезвычайной ситуации ввели в Ростовской области из-за заморозков, от которых пострадали сельскохозяйственные посевы на территории более 140 тысяч гектаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, холода привели к повреждению и гибели сельхозкультур.

«Подписал распоряжение о введении с 18:0015 мая режима ЧС в муниципальных районах Ростовской области», - написал глава региона.

По его словам, это решение позволит сельхозпроизводителям получить страховые выплаты и возместить потери.

Также он отметил, что масштабы бедствия будут уточняться, для чего муниципалитеты должны будут направить в региональный Минсельхоз соответствующие документы.

В Министерстве сельского хозяйства России прокомментировали ситуацию с заморозками в стране. По словам представителя пресс-центра министерства Михаила Хорошилова, погибшие в результате заморозков посевы пересадят, для этого имеются все ресурсы.

Сельское хозяйство Россия
15 мая 2024, 17:52
Мотоблок сбил семилетнюю девочку во дворе Москвы
РИА «Новости»
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Семилетняя девочка попала под колеса мотоблока во дворе Измайловского проезда Москвы. Как сообщил источник 360.ru, авария произошла 15 мая около 17:10.

Водитель транспортного средства сбил ребенка и скрылся. Злоумышленника разыскивают.

Девочка получила травму ноги. Подробности о состоянии пострадавшей пока неизвестны.

Ранее водитель электровелосипеда сбил восьмилетнюю девочку во дворе жилого дома в Москве и скрылся с места ДТП. Прокуратура взяла под контроль расследование дела.

Дети ДТП Водители Москва
15 мая 2024, 17:07
Автомобиль провалился в яму с кипятком в Петербурге
Телеканал «360»
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Трубу с кипятком прорвало на улице Ярослава Гашека в Санкт-Петербурге. Из-за коммунальной аварии пострадали припаркованные рядом автомобили. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что над асфальтом поднимается густой пар, а в реку из кипятка попал автомобиль. Из громкоговорителей диктор призывает жителей не подходить к месту аварии. Он также сообщил о возможном провале грунта и дорожного покрытия.

«Всем удалиться из опасной зоны. <…> Внимание! Угроза получения ожогов», - сообщил диктор на видеозаписи.

Место ЧП оградили, к нему прибыли экстренные службы.

Ранее трубу прорвало в одном из дворов в районе Марьино в Москве. Из-за хлынувшего потока воды затопило порядка 20 машин. По данным источника 360.ru, около дома 11 на Марьинском бульваре вода поднималась примерно на 30-40 сантиметров.

Санкт-Петербург Видео Коммунальные аварии
15 мая 2024, 17:02
Гранату нашли в кустах недалеко от станции «Дмитровская» в Москве
РИА «Новости»
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Похожий на гранату предмет обнаружили в кустах на Бутырской улице в Москве 15 мая около 16:15. Подробности сообщил источник 360.ru.

«На площадке возле теннисных столов в кустах обнаружен подозрительный предмет, похожий на гранату», - передал источник.

Территорию возле опасной находки оцепили. К месту происшествия должна подъехать полиция.

Ранее во дворе жилой многоэтажки в Отрадном нашли предмет, похожий на мину «Лепесток». Подозрительный предмет лежал на газоне возле бордюра. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Москва

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