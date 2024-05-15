Ограничение полетов ввели в аэропорту Волгограда
Международный аэропорт Волгограда закрыли для вылета и посадки самолетов, объявлен режим «Ковер». Об этом сообщило местное интернет-издание V1.ru.
Источник издания сообщил, что воздушная гавань перестала принимать самолеты примерно с 19:00. Согласно онлайн-табло, задерживаются рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Стамбул.
План «Ковер» вводят, когда в воздушном пространстве замечены нежелательные летательные аппараты. Всем самолетам предписано покинуть зону действия режима и направиться на близлежащие аэродромы.
Режим «Ковер» вводили в Калуге 20 апреля. В небе обнаружили неопознанный беспилотный летательный аппарат. Из-за ограничения изменилось расписание полетов.