Огонь вспыхнул в здании на западе Москвы

Перелом позвоночника диагностировали московские врачи выпавшей из окна второго этажа жилого дома на севере столицы 35-летней женщины. Как сообщил Telegram-канал Shot, нестандартный выход из квартиры пострадавшая выбрала после ссоры с приятелем.

Женщина находилась в гостях у знакомого. Встреча не задалась, и пара начала выяснять отношения. В ходе скандала москвичка посчитала, что в этом доме ей не рады, и решила сбежать от кричавшего мужчины через окно.

Но процесс спуска на землю пошел не так гладко, как рассчитывала женщина. Она смогла преодолеть пандус, но на этом удача ей отказала. Упав на землю, москвичка поняла, что самостоятельно встать не сможет. Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу, где объявили, что у нее сломан позвоночник.

Сегодня же стало известно, что спустившийся на железнодорожные пути на станции «Выхино» МЦД-3 мужчина попал под проходившую электричку. Как сообщил источник 360.ru, состав отрезал мужчине обе ноги выше колена.