Огонь вспыхнул в здании на западе Москвы
В одноэтажном здании на западе Москвы вспыхнул пожар. Предварительно, огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. Об этом рассказал источник 360.ru в экстренных службах.
Пожар произошел по адресу: Ленинские Горы, 1, строение 6А. Информация о возгорании поступила на пульт спасателей 11 ноября около 05:23 по московскому времени.
По данным источника, пожар принял открытую форму. Что именно горит, пока неизвестно. Когда спасатели прибыли на место, представителей объекта там не было. По предварительным данным, здание неэксплуатируемое.