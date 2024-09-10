Огонь вспыхнул на стройке на западе Москвы
На западе Москвы на стройке произошло возгорание. Огонь охватил территорию возводимого 17-этажного здания. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.
Строительный объект расположен на улице Василисы Кожиной. Там Загорелся забор и стройматериалы, уточнил собеседник 360.ru.
Площадь возгорания составила четыре квадратных метра, уточнил источник. Что послужило причиной пожара, неизвестно. Информации о пострадавших не поступало.
В начале сентября произошел пожар на этом этаже здания Всероссийского государственного университета кинематографии. Площадь возгорания составила 40 «квадратов». Огонь охватил стеллажи, мебель и оборудование, людей эвакуировали.