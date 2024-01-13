Огонь вплотную подошел к стоянке грузовиков у полыхающего склада Wildberries в Шушарах

Мощный пожар разгорелся на складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Сотрудник Николай рассказал «360», что все произошло неожиданно. Сработала тревога, но никто даже не подумал, что началось реальное возгорание — решили, что учения или в комнате для курения что-то сломалось. Перед тем как вспыхнуло пламя, никакого хлопка не было.

«Потом старшие начали всем кричать, что все, надо эвакуироваться, собрали у выходов, где фуры обычно разгружают», - поделился он.

Мужчина сообщил, что возгорание началось в первом блоке, а он работал во втором. Двери между ними сразу же перекрыли, но даже через них повалил черный едкий дым. Пахло горелым пластиком от полыхающих товаров. Люди ринулись на улицу.

«Когда мы вышли на улицу, я сразу понял, что надо попробовать забрать вещи: документы, права, ключи от машины, теплую одежду. Ибо на улице -16 градусов, а мы в футболках. На улицу нас вывели почти организованно», - отметил Николай.

В раздевалке вместе с другими мужчинами Николай постарался побыстрее вывести людей на улицу и сделать все, «чтобы не было давки, как в начале».

«Я забрал вещи, всем кричал, чтобы не переодевались, а просто с вещами на выход [выбирались]. И у самого выхода почти свет погас…» - рассказывал собеседник об эвакуации.

Николай отметил, что на складе работают большее двух тысяч сотрудников. Пока руководство не сообщило им никакой информации, по мнению Николая, вряд ли работники получат выплаты.

«А про перераспределения - у нас свободный график и работа. Кто хочет, тот пойдет на второй склад. Представляю, что там сейчас будет», - добавил он.

Площадь пожара на складе Wildberries распространилась на 50 тысяч квадратных метров. С огнем в Шушарах борются 422 человек и 90 единиц техники. Есть риск, что пламя перебросится на стоянку с грузовиками , расположенную по соседству.

Мощный пожар разгорелся на складе маркетплейса Wildberries в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Сотрудник Николай рассказал «360», что все произошло неожиданно. Сработала тревога, но никто даже не подумал, что началось реальное возгорание - решили, что учения или в комнате для курения что-то сломалось. Перед тем как вспыхнуло пламя, никакого хлопка не было.