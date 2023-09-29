Огонь в доме на юге Москвы перекинулся на две квартиры и балконы

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Пожар случился в 12-этажном газифицированном панельном жилом доме на Домодедовской улице. Очевидцы заметили открытый огонь в районе девятого этажа и вызвали спасателей. Одним из заявителей стал житель квартиры выше той, где, по его словам, началось возгорание. Он пожаловался, что из-за сильного задымления вместе еще с двумя домочадцами не смог выйти на улицу.

Приехавшие на место спасатели обнаружили огонь на 10 и 11 этажах, который распространялся по балконам на левую часть дома. Жильцы эвакуировались самостоятельно. В 02:42 возгорание локализовали, еще через несколько минут объявили о ликвидации.

По предварительной информации, никто не пострадал. Из подъезда вышли около 20 человек. Возгорание произошло в двух двухкомнатных квартирах - примерно 30 квадратных метров на балконе, кухне, в коридоре и комнате на 10-м этаже и 20 квадратных метров в таких же комнатах этажом выше. Огонь перекинулся на балконы двух других квартир. Специалисты занялись проливкой и разборкой конструкций.

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