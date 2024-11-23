23 ноября 2024, 22:56

Огонь полностью уничтожил здание приюта для беженцев в Германии

Unsplash
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В общине Фогельзанг в Германии произошел крупный пожар. По неизвестной причине сгорело здание центра размещения беженцев. Пострадали 20 человек, сообщил Tagesschau.

В центральном учреждении для беженцев земли Северный Рейн-Вестфалия в Фогельзанге проживали 380 человек. Пожар 23 ноября вспыхнул в доме, где жили 18 человек.

Сработала сигнализация, к центру размещения беженцев отправились многочисленные пожарные расчеты и вертолет. К тому моменту пламя поднялось на высоту нескольких метров от крыши и полностью охватило пострадавшую часть центрального общежития.

Сначала пожарным помешал снегопад. Трактору пришлось расчищать подъездные пути для машин экстренных служб. Затем выяснилось, что в здании есть проблемы с водоснабжением. Воду пришлось подвозить цистернами из другого района. В результате здание спасти не удалось.

Пострадали 20 человек. Из них 10 госпитализировали, остальным врачи оказали медпомощь на месте.

Еще один пожар произошел в Пензе. Квартира едва не сгорела из-за оставленного в розетке зарядного устройства.

Германия Пожары Беженцы
23 ноября 2024, 21:25
Второй за день пожар произошел в Капотне
РИА «Новости»
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На юго-востоке Москвы в третьем квартале Капотни произошел пожар. Загорелась квартира в 12-этажном доме. Жильцы укрылись от огня на балконе и просят о помощи, сообщил источник 360.ru.

Большое количество вызовов поступило в экстренные службы около 20:45. Жильцы трех квартир на 10-м, 11-м и 12-м этажах в доме № 16 в третьем квартале в Капотне просили о помощи.

Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дым шел из квартиры на 10-м этаже. Загорелись личные вещи, мебель и обшивка двери в приквартирном холле. На балконе квартиры этажом ниже заблокированы люди. С 11-го этажа эвакуировали и передали скорой помощи двух человек, в том числе двухлетнего ребенка.

В этот же день пожар произошел в соседнем доме, № 15. Огонь охватил квартиру на 10-м этаже. Ее владельцы и еще 15 жильцов многоэтажки эвакуировались. Один ребенок пострадал, его доставили в Филатовскую больницу.

Пожары Москва
23 ноября 2024, 16:35
Машина скорой помощи перевернулась в Зарайске
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Днем 23 ноября автомобиль скорой помощи перевернулся в Зарайском городском округе. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

ЧП произошло рядом с деревней Карино. Водитель скорой помощи не справился с управлением и улетел в кювет, машина перевернулась.

Очевидец происшествия рассказал 360.ru, что дорога в Московской области была посыпана противогололедными средствами, но местами шел сильный снег. По ее мнению, причиной ДТП стала летняя резина на колесах.

«Так что в данном случае, скорее всего, виноваты лысые шины. Вроде медсестра там сломала руку. Но дорога была нормальная чистая хорошая. Возможно, машина не „переобулась“», - предположил он.

Глава округа Виктор Петрущенко в Telegram-канале отметил, что в результате аварии никто не погиб.

«Метеорологическая обстановка требует повышенной бдительности на дороге от водителей. Обращаюсь к автовладельцам: строго соблюдайте дистанцию и безопасный скоростной режим, не совершайте опасные маневры, чтобы избежать неприятных последствий и ситуаций на дорогах», - написал он.

Ранее в Карелии автобус влетел в столб , пострадали дети.

Скорая помощь Зарайск Машины
23 ноября 2024, 15:32
Кот убил хозяина в Ленобласти
Unsplash
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В Ленинградской области домашний кот настолько серьезно исцарапал хозяина, что мужчина умер. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Перед ЧП кот сбежал, спустя пару дней хозяин вернул его домой. Тем же вечером питомец поцарапал ногу мужчины, у него началось сильное кровотечение.

На выручку прибежал сосед и вызвал бригаду скорой помощи, однако мужчина потерял сознание от кровопотери. Приехавшие медики констатировали его смерть.

По информации источника, у погибшего были проблемы со свертываемостью крови и сахарный диабет. Кот глубокой царапиной повредил ему сосуд на ноге. Полиция по факту случившегося начала проверку.

В конце октября в Тульской области бездомные собаки загрызли местную жительницу. Ее тело нашли в Кимовске на улице со следами многочисленных укусов, Следственный комитет завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ленинградская область Коты
23 ноября 2024, 15:06
«Газель» с пассажирами опрокинулась в Дагестане, пострадали 10 человек
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«Газель» с пассажирами перевернулась в Буйнакском районе Дагестана на автодороге вблизи населенного пункта Чиркей. В результате ДТП пострадали 10 человек, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Трое находятся в тяжелом состоянии, остальные семеро - в среднетяжелом. Среди пострадавших есть подросток.

«Трое пострадавших, в том числе одна женщина с переломом грудного позвонка, в тяжелом состоянии», - отметила пресс-служба.

Врачи занимаются стабилизацией получивших травмы. Они также провели консультации с Дагестанским центром медицины катастроф о дальнейшей тактике ведения и возможности последующей перевозки пациентов в Махачкалу. Ситуация с пострадавшими находится на контроле врио министра здравоохранения РД Ярослава Глазова. Информацию о ДТП подтвердило МЧС по Дагестану. По его данным, погибших нет.

Ранее массовое ДТП с участием «Газели» произошло в Тюмени. Пьяный водитель иномарки влетел в муниципальный автобус, третьим участником аварии стал грузовой автомобиль. В результате ДТП пострадал один пассажир.

Дагестан ДТП

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