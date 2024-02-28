28 февраля 2024, 18:57

Огонь охватил почти 6 тыс. «квадратов» в районе горы Большое седло в Кисловодске

Читайте нас в: Google Новости

Сухая трава загорелась 28 февраля в районе горы Большое седло в Ставропольском крае. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Возгорание произошло в Кисловодске. Огонь охватил площадь в шесть тысяч квадратных метров. Спасатели тушат горящую растительность, не допуская распространение пожара.

К работе привлекли 55 пожарных, задействовано 15 единиц спецтехники.

Ранее в 60 округах американского штата Техас ввели режим ЧС из-за природных пожаров. Причиной возгорания власти назвали засушливую погоду и сильный ветер.

В начале февраля несколько крупных природных пожаров произошло в Чили. В результате погибло почти 50 человек.

Спасатели Пожары
28 февраля 2024, 18:29
Самый опасный вулкан Попокатепетль пробудился в Мексике
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Самый опасный действующий вулкан Мексики Попокатепетль пробудился, извергнув пепел и дым. Выпадение пепла зафиксировали в 72 километрах от вулкана. Об этом сообщил телеканал CNN.

Попокатепетль находится в центральной части страны. По данным Национального центра по предотвращению стихийных бедствий Мексики, со вторника, 27 февраля, произошло уже 77 выбросов пепла.

Спасатели заявили о втором уровне вулканической угрозы. На этом фоне в аэропорту Бенито Хуареса отменили некоторые рейсы.

В ста километрах от Попокатепетля проживает почти 25 миллионов человек. Мексиканские власти пока не приняли решение об их эвакуации. В последний раз вулкан выбрасывал столб пепла в ноябре 2023 года.

В январе в Исландии произошло крупное извержение вулкана Эльдфедль , в результате которого пострадал город Хеймаэй.

Мексика Вулканы
28 февраля 2024, 16:10
После гибели подростка из-за провода от iPhone начали проверку
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Прокуратура организовала проверку после информации о гибели юноши от удара током от провода зарядного устройства для iPhone. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в поселке Зеленый в Богородском городском округе. Тело юноши обнаружили в квартире его бабушки.

«По имеющейся информации, на теле подростка установлены термические ожоги и в руке обнаружен оплавленный сотовый телефон», - указали в ведомстве.

Проверку поручили провести Ногинской городской прокуратуре. Специалисты установят причины и обстоятельства случившегося. Прокуроры оценят соблюдение закона о несовершеннолетних и исполнение обязанностей родителей погибшего.

По данным Telegram-канала Mash, подросток разговаривал с знакомой по телефону. В момент беседы смартфон был на зарядке, перемотанной скотчем. Неожиданно юноша громко вскрикнул, после чего связь оборвалась. Девушка пыталась дозвониться до молодого человека, но не смогла. Утром 28 февраля мать обнаружила тело юноши с ожогом от плеча до уха.

iPhone Богородский
28 февраля 2024, 16:09
Жительницу Перми оштрафовали за флаг ЛГБТ в окне дома
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жительница Перми выплатит штраф в тысячу рублей за вывешенный в окне дома флаг ЛГБТ*. Решение принял Индустриальный районный суд города, сообщило РИА «Новости».

Суд квалифицировал это деяние как публичное демонстрирование запрещенной федеральными законами или экстремистской символики. При этом сама девушка заявляла, что не собиралась нарушать законодательство и не имела никаких экстремистских убеждений.

Смягчающими обстоятельствами суд посчитал наличие хронических заболеваний у фигурантки и признание ей вины. В течение 60 дней она должна оплатить штраф, флаг ЛГБТ* изымут и уничтожат. В законную силу решение суда не вступило.

В Красноярске закрыли бар Elton, в котором на 23 февраля провели ЛГБТ*-вечеринку. В праздничный вечер на сцене заведения выступили накрашенные мужчины.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Штрафы Суд Пермь ЛГБТ
28 февраля 2024, 16:08
Появилось видео сошедшей с рельсов электрички в Апрелевке
Читайте нас в: Google Новости
Рабочие приступили к устранению последствий схода вагонов электропоезда, который произошел на станции Апрелевка в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что ход работ контролирует исполняющий обязанности Московско-Смоленского транспортного прокурора Евгений Ноговицын.

Надзорные органы также проверят соблюдение требований о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Вагоны сошли с рельсов в среду, 28 февраля, около 12:00. Электропоезд следовал по маршруту из Марьиной Рощи в Апрелевку.

В результате происшествия никто из пассажиров не пострадал. Их вывели через вагон, находящийся в голове поезда. ЧП повлияло на движение транспорта на этом участке железной дороги.

Видео Поезда

Новости по теме