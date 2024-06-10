10 июня 2024, 10:20

Огонь охватил мебельный цех в Самаре

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Мебельный цех в Самаре загорелся на площади в 500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Пожар произошел в двухэтажном ангаре. По данным на 09:30, на месте трудились 69 специалистов, применяя 22 спецмашины. Огонь удалось локализовать на 300 квадратных метрах.

В Самарской области установилась очень жаркая погода. Спасатели даже объявили желтый уровень опасности по жаре на 10, 11 и 12 июня. В таких условиях огонь обычно распространяется быстрее.

Ранее в тот же день в Москве потушили пожар в автосалоне.

Здание на улице Башиловской загорелось около 05:40. В тушении участвовали 93 спасателя. Несмотря на их усилия, площадь возгорания увеличивалась - поначалу она составляла 50 квадратных метров, но выросла до 200. К 08:50 пожар удалось локализовать.

Его последствия показали на видео.

Пожары МЧС РФ
10 июня 2024, 10:36
Более 270 жителей Буйнакска обратились к врачам с признаками острой кишечной инфекции
РИА «Новости»
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Свыше 270 человек в Буйнакске обратились к медикам с признаками острой кишечной инфекции. Об этом пресс-секретарь администрации города Арип Аримов сообщил ТАСС.

«Более 270 человек обратись с признаками острой кишечной инфекции в больницу Буйнакска. В настоящее время госпитализировали свыше 30 человек, из них 21 несовершеннолетний», - сказал он.

Аримов уточнил, что сейчас роста числа заболевших нет. Ситуация находится на контроле у Минздрава. Для помощи пациентам есть все необходимые средства и силы.

«Специалистами местного отделения Роспотребнадзора уже проводится эпидемиологическое расследование», - добавил пресс-секретарь.

Причины инфекции уточняются. Жителей города попросили соблюдать меры предосторожности.

Ранее в Истринском городском округе 13 девочек попали в больницу с острым отравлением. Они жаловались сопровождающим на рвоту и боль в животе. Их госпитализировали из отеля, где проходил спортивный слет. Началась проверка.

Врачи
10 июня 2024, 09:40
Участниц детского спортивного слета под Истрой госпитализировали с отравлением
РИА «Новости»
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В Истринском городском округе 13 девочек попали в больницу с острым отравлением. Их госпитализировали из отеля, где проходил спортивный слет, сообщил Telegram-канал Shot.

Группа из 28 детей приехала в парк-отель «Огниково» в одноименном поселке в 15 километрах от Истры. Днем 9 июня двум 10- и 11-летним участницам спортивного слета стало плохо. Они пожаловались сопровождающим на рвоту и боль в животе. Девочкам оказали помощь, и они почувствовали себя лучше.

Однако вечером с теми же жалобами пришли еще несколько воспитанниц. В больницу Красногорска увезли 13 девочек в возрасте от семи до 13 лет. У них диагностировали острую кишечную инфекцию. По информации канала, началась проверка.

Массовое отравление детей произошло в мае в Севастополе. Шесть человек госпитализировали после тренировки в местном бассейне.

Спортсмены Дети Истра Отели Школьники
10 июня 2024, 09:34
Глава Севастополя заявил об успешном предотвращении диверсий в городе
Unsplash
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Спецслужбы эффективно раскрывают и нейтрализуют все случаи подготовки диверсий против ВС России и на объектах в Севастополе. Об этом РИА «Новости» заявил глава Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил: федеральные СМИ пишут, что информация о ситуациях выдается «дозированно», уже после того, как силовики завершают необходимые мероприятия.

«Тем не менее она появляется - о попытках различных организаций подготовки неких диверсий, направленных на военнослужащих и других лиц. Все эти случаи до настоящего времени эффективно нашими спецслужбами раскрываются и нейтрализуются», - подчеркнул Развожаев.

Губернатор Севастополя напомнил, что в городе открыли штаб для обсуждения мероприятий и принятия решений, касающихся безопасности людей и города. Работа штаба, основанного по указу президента Владимира Путина, связана со статусом среднего уровня реагирования на территории Севастополя.

Ранее Михаил Развожаев объяснил участившиеся атаки ВСУ на Севастополь. По его мнению, Украина хочет отчитаться перед западными кураторами на фоне бесконечных неудач своей армии на поле боя.

Россия Севастополь
10 июня 2024, 09:12
Казанский аэропорт временно приостановил работу
РИА «Новости»
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Аэропорт Казани утром 10 июня приостановил работу. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет самолеты. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По информации Росавиации, ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Прием и отправку авиарейсов приостановили с 08:02 по московскому времени. Кореняко назвал обеспечение безопасности полетов главным приоритетом и подтвердил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры.

По данным Telegram-канала Baza , закрытие гавани произошло из-за угрозы воздушной атаки.

Ранее международный аэропорт Сочи продолжил работать, несмотря на сложные погодные условия. В регионе прошли сильные дожди, был порывистый ветер. Непогода не приводила к размытию дорог, оползням или другим экстренным ситуациям, поэтому воздушная гавань работала в штатном режиме.

Казань Самолеты Работа

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