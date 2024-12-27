Огонь охватил крышу московского ТЦ

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Двигавшийся по маршруту Братск — Тулун пассажирский автобус врезался в лесовоз. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

В результате ДТП погибли два человека, в том числе несовершеннолетний. Всего в автобусе находились 53 пассажира.

Из-за аварии пострадали шесть человек, включая двух детей. В больницу Братска направили четверых.

«Уверен, сотрудники разберутся из-за чего автобус врезался в лесовоз, и примут соответствующее правовое решение», - добавил губернатор.

Он также выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

Ранее смертельное ДТП произошло в Челябинской области. Водитель грузовика ЗИЛ сбил ребенка на пешеходном переходе. По данным региональной Госавтоинспекции, юный пешеход переходил дорогу на зеленый свет. За рулем находился 65-летний мужчина.

Двигавшийся по маршруту Братск - Тулун пассажирский автобус врезался в лесовоз. Об этом заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.