Огонь охватил гостиницу Kamarooms в Набережных Челнах

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Информация о ЧП на Московском проспекте, 159 поступила в ведомство в 09:40. Прибывшие подразделения гарнизона приступили к тушению и организовали эвакуацию.

«Горит четырехэтажная гостиница на площади четыре квадратных метра. Персонал и посетители эвакуированы», - уточнили в Telegram-канале МЧС России.

На месте работают 77 специалистов и 25 единиц техники.