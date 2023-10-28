Огонь охватил гостиницу Kamarooms в Набережных Челнах
Пожар вспыхнул утром 28 октября в гостинице Kamarooms в Набережных Челнах. Огонь охватил несколько этажей здания. О ЧП сообщили в региональном главке МЧС.
Информация о ЧП на Московском проспекте, 159 поступила в ведомство в 09:40. Прибывшие подразделения гарнизона приступили к тушению и организовали эвакуацию.
«Горит четырехэтажная гостиница на площади четыре квадратных метра. Персонал и посетители эвакуированы», - уточнили в Telegram-канале МЧС России.
На месте работают 77 специалистов и 25 единиц техники.