Огонь охватил гигантский деревянный ангар, где снимали «Секретные материалы»
Крупный пожар вспыхнул в гигантском деревянном ангаре на месте бывшей авиабазы Тастин в Калифорнии (США). Огонь охватил строение, которое использовалось при съемках сериалов «Звездный путь», «Секретные материалы» и фильма «Перл-Харбор», сообщил NBC.
Горящий ангар - один из двух крупнейших в мире деревянных отдельно стоящих зданий-близнецов, отметил телеканал. Во время Второй мировой войны в нем хранились дирижабли, позже его использовали при киносъемках.
Пожарная охрана округа Ориндж указала, что во время пожара возникла угроза обрушения. На фоне динамики возгорания и этого фактора специалисты пришли к выводу, что самым оптимальным будет решение позволить строению обрушиться, «После чего наземные группы смогут подойти ближе и приступить к интенсивному тушению пожара», - уточнило ведомство в социальной сети Х.