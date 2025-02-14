14 февраля 2025, 06:32

Огонь охватил четыре бытовки на западе Москвы

РИА «Новости»
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Четыре бытовки загорелись в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в районе Кунцево, на Молодогвардейской улице. Огонь охватил четыре металлических двухъярусных бытовки. Со слов администрации, помещения обесточены, людей и баллонов там нет.

На место выехали спасатели и потушили огонь. В ходе ЧП никто не пострадал.

Ранее бытовки загорелись на территории завода «Окна столицы» в Сергиевом Посаде в Подмосковье. Огонь охватил 33 бытовки. На место происшествия приехали сотрудники экстренных служб и глава округа Оксана Ероханова. В результате ЧП пострадал один человек. Он получил ожоги первой и второй степеней.

Пожары Москва
14 февраля 2025, 06:55
В Хабаровском крае из-за удлинителя сгорела квартира
РИА «Новости»
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В Хабаровском крае квартира сгорела из-за удлинителя, при пожаре пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

По данным министерства, загорелась однокомнатная квартира в трехэтажном доме в городе Советская Гавань, 48-летний хозяин смог выбраться из горящего помещения через окно. Двое соседей - 24-летняя женщина и 30-летний мужчина - отравились угарным газом. Всех троих отправили в больницу.

«Сотрудники МЧС России потушили пожар на 25 квадратах. На месте работали 11 огнеборцев и четыре единицы техники. Предположительно, причиной возгорания могло стать короткое замыкание», - заявили в МЧС.

Ранее пожар начался в Центральном районе Сочи. Огонь охватил одноэтажный частный дом. Пламя разгорелось на площади 80 квадратных метров.

Пожары Больницы Сочи Россия Квартиры
14 февраля 2025, 05:36
Двухнедельного ребенка пытались продать в Москве
РИА «Новости»
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В Москве полицейские сорвали сделку по продаже двухнедельного младенца, выступив в роли покупателей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Ребенка попытались продать в ночь на 14 февраля в одной из квартир на Парковой улице. По предварительной информации, правоохранители узнали о готовящейся сделке, выступили в роли покупателей и задержали продавцов во время передачи ребенка.

«Приехавшие сотрудники скорой осмотрели малыша - никаких отклонений у него не обнаружено», - уточнил канал.

Сейчас на месте ждут сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Врачи скорой помощи рассказали, что продать пытались девочку, сообщили «Известия» со ссылкой на источник. Спасенного ребенка накормили и напоили, сейчас он спит.

В начале года в девяти российских регионах начались проверки по факту продажи детей за границу. Они связаны с незаконным усыновлением детдомовцев иностранцами с 1993 по 2000 годы. Детей передали через сеть агентств, которыми управляла Надежда Фратти.

Дети Скорая помощь Врачи Торговля Полиция Москва
14 февраля 2025, 04:43
Блогер Эвелина Тарханова оказалась в центре драки в московской «Кофемании»
РИА «Новости»
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Блогер Эвелина Тарханова, известная как Лунаком, оказалась в центре массовой драки с оружием в ресторане «Кофемания» в центре Москвы. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Девушка призналась подписчикам, что самое удивительное для нее стало то, что официантки «Кофемании», будучи сами невысокого роста, начали собой закрывать посетителей, прятать под столом, закрывать их в помещениях.

«Я закрываю официантку, она закрывает меня», - вспомнила она.

Драка в московской «Кофемании» произошла вечером 13 февраля. Участники потасовки были вооружены, сообщил Telegram-канал Shot.

Самой стрельбы не было, но было слышно, как кто-то из гостей передернул затвор. Охранники заведения вывели дебоширов на улицу и вызвали полицейских.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

Сейчас ресторан снова открыли, он работает на вход и выход.

Ранее в Батайске врио начальника уголовного розыска Виссарион Тоноян устроил дебош в баре.

Драки Блогеры Оружие Москва
14 февраля 2025, 03:50
Горбатый кит проглотил и выплюнул мужчину
Freepik
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Горбатый кит пытался проглотить, а затем выплюнул чилийца, плавающего на надувной лодке в Магеллановом проливе. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на спасшегося мужчину.

Кит напал на мужчину 8 февраля. 24-летний Адриан Симанкас плавал в бухте Эль-Агила у берегов города Пунта-Аренас, расположенном на крайнем юге Чили.

Симанкас поделился подробностями в телефонном разговоре с журналистом. По его словам, сначала он почувствовал сильный удар по спине, который выбил его из надувного каяка.

После этого он оказался внутри слизистой полости кита, где услышал странные звуки. Мужчина почувствовал, что его засасывает, но еще не успел понять, что произошло, как его выбросило на поверхность.

«Когда я был внутри, я вспомнил Пиноккио, который тоже был проглочен китом», - признался чилиец.

Симанкас сумел спастись и остаться невредимым. Кадры, как кит проглотил его, случайно снял на видео его отец, который плыл за ним.

Ранее на Багамских островах акула напала на двух американок, но девушки выжили, хоть и были травмированы.

Животные

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