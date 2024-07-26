Огонь охватил частный дом в Раменском

Telegram-канал «МК: срочные новости» опубликовал видеозапись с ЧП. На кадрах видно, что пламя полностью охватило два здания на деревенском участке. Всего можно рассмотреть три очага пожара.

По информации издания, огонь такой сильный, что столбы черного дыма заметны за много километров.

«Полыхает какой-то склад, по слухам - с соляркой, а потому много и дыма, и огня», - отметили в канале.

Ранее в жилом доме селе Тополево в Хабаровском крае прогремел взрыв. Квартира, в которой это произошло, загорелась. Очевидцы засняли пожар на видео. Огонь распространился на втором этаже, из окон валил черный густой дым. В результате квартира полностью выгорела, пострадали четыре балкона.