Огонь охватил бытовки на северо-востоке Москвы

Читайте нас в:

ЧП произошло в Путевом проезде. На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, что пламя охватило несколько строений. Есть угроза того, что огонь перекинется на соседние конструкции.

«Происходит загорание трех бытовок», - рассказал собеседник 360.ru.

Огнеборцы потушили пожар, его площадь составила 45 «квадратов». По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

Ранее на стройке недалеко от станции метро «Терехово» вспыхнули металлоконструкции. Пожар произошел около жилого комплекса «Остров», площадь возгорания составила примерно 100 квадратных метров. Огнеборцы оперативно потушили огонь, в результате ЧП никто не пострадал.