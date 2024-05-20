20 мая 2024, 10:14

Огонь охватил балконы многоэтажки на юго-востоке Москвы

РИА «Новости»
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Экстренные службы вызвали в многоквартирный дом на территории Юго-Восточного административного округа Москвы. Очевидцы сообщили об открытом огне на балконах шестого этажа, сообщил источник 360.ru.

Несколько звонков поступили около девяти часов утра. Очевидцы сообщали об открытом огне на двух балконах шестого этажа 14-этажного дома на Боровой улице, дом 10, корпус 2. Существовала угроза перехода пламени на соседние балконы.

Прибывшие на место пожарные установили подъемный механизм и подали водяной ствол. Спасатели обследовали соседние этажи, вскрыли вход в межквартирный холл и занялись демонтажем двери квартиры, в которой начался пожар.

Утром 20 мая потушили огонь в здании управы Соколиной Горы , которое загорелось минувшим вечером. Пострадал один сотрудник МЧС. Его увезли в больницы с травмой ноги.

Пожары Москва
20 мая 2024, 08:40
Мужчина на моноколесе попал в смертельное ДТП в Москве
Телеканал «360»
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Мужчина, управлявший моноколесом, погиб в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, на вид погибшему около 30 с небольшим лет. Он был в шлеме.

Личность мужчины, а также все обстоятельства и причины случившегося уточняются, заключил собеседник 360.ru.

Правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности (СИМ) действуют с 2023 года. К СИМ, помимо электросамокатов, относятся гироскутеры, электроскейтборды, моноколеса, сигвеи.

Кататься на них можно на скорости максимум 25 километров в час. Нельзя двигаться по автомагистралям, даже по обочине, обгонять или объезжать другой транспорт, в том числе припаркованный, слева.

ДТП Москва
20 мая 2024, 08:33
Заключенный сбежал из СИЗО в Новокузнецке
РИА «Новости»
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Из следственного изолятора в Новокузнецке Кемеровской области сбежал ранее судимый преступник, сотрудники ФСИН и полиция приступили к его розыску. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по региону.

В ведомстве уточнили, что фигурант 2004 года рождения Черников А. совершил побег в субботу, 18 мая. Сотрудники органов внутренних дел Кемеровской области проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению фактического местонахождения мужчины.

Осужденный отбывал срок в отряде по хозяйственному обслуживанию. Он сбежал во время выхода на работу. Руководство СИЗО принимает меры для его поиска.

В МВД объявили приметы сбежавшего заключенного: рост около 168 сантиметров, среднее телосложение. На левой руке и голове у него шрамы, на левом предплечье татуировка в виде молнии, а на правом - узор.

«Полиция просит граждан сообщить сведения о фактическом местонахождении Черникова по телефонам 102, 8-(3842)-58-53-37 и 8-(3843)-37-36-54. Гарантируется конфиденциальность», - заявили в МВД.

В марте из тюрьмы на Гаити сбежали несколько тысяч человек. На учреждение напали неизвестные вооруженные люди и освободили заключенных.

Заключенные СИЗО Полиция
20 мая 2024, 07:05
Пожарный пострадал при возгорании в управе Соколиной Горы
РИА «Новости»
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Пожар в здании управы Соколиной Горы на востоке Москвы полностью ликвидировали. Сотрудник МЧС получил травму ноги, сообщил источник 360.ru.

Пострадал старший пожарный пожарно-спасательной части 1989 года рождения. Мужчина упал на первом этаже, повредив право колено. Его увезли в больницу.

Возгорание произошло вечером 19 мая на втором этаже здания управы , огонь перекинулся на кровлю. Площадь возгорания достигла 1200 квадратных метров. Частично разрушились перекрытия между вторым этажом и чердаком. В тушении задействовали 107 человек и 33 единицы спецтехники. К утру пожар полностью ликвидировали.

Крупное возгорание произошло в Краснодарском крае на складе овощебазы. Огонь занялся на крыше и охватил тысячу квадратных метров - примерно треть общей площади постройки. К тушению привлекли 49 человек и 11 единиц техники.

Пожары МЧС РФ Москва
20 мая 2024, 00:47
Крыша управы Соколиной Горы обвалилась из-за крупного пожара
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Крыша дома обрушилась из-за крупного пожара на востоке Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «Москва с огоньком».

Авторы отметили, что также разрушилось перекрытие между первым и вторым этажами.

Как заявили в Telegram-канале МЧС России, площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров, к тушению огня привлекли 107 специалистов и 33 единицы техники.

«Предварительно, возгорание произошло на втором этаже здания. По перекрытиям огонь перекинулся на кровлю», - сообщили в публикации МЧС.

Также в ведомстве разместили кадры с места событий. На них видно, как клубы черного дыма выходят из окна второго этажа здания.

О пожаре в Москве стало известно вечером 19 мая. ЧП случилось в управе Соколиной Горы Восточного административного округа столицы. По данным источника 360.ru, огонь охватил мебель и внутреннюю отделку здания. Пятерых человек эвакуировали из помещения.

Пожары МЧС РФ Россия Москва

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