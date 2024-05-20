Огонь охватил балконы многоэтажки на юго-востоке Москвы
Экстренные службы вызвали в многоквартирный дом на территории Юго-Восточного административного округа Москвы. Очевидцы сообщили об открытом огне на балконах шестого этажа, сообщил источник 360.ru.
Несколько звонков поступили около девяти часов утра. Очевидцы сообщали об открытом огне на двух балконах шестого этажа 14-этажного дома на Боровой улице, дом 10, корпус 2. Существовала угроза перехода пламени на соседние балконы.
Прибывшие на место пожарные установили подъемный механизм и подали водяной ствол. Спасатели обследовали соседние этажи, вскрыли вход в межквартирный холл и занялись демонтажем двери квартиры, в которой начался пожар.
Утром 20 мая потушили огонь в здании управы Соколиной Горы , которое загорелось минувшим вечером. Пострадал один сотрудник МЧС. Его увезли в больницы с травмой ноги.