Огонь охватил балконы многоэтажки на юго-востоке Москвы

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Несколько звонков поступили около девяти часов утра. Очевидцы сообщали об открытом огне на двух балконах шестого этажа 14-этажного дома на Боровой улице, дом 10, корпус 2. Существовала угроза перехода пламени на соседние балконы.

Прибывшие на место пожарные установили подъемный механизм и подали водяной ствол. Спасатели обследовали соседние этажи, вскрыли вход в межквартирный холл и занялись демонтажем двери квартиры, в которой начался пожар.

Утром 20 мая потушили огонь в здании управы Соколиной Горы , которое загорелось минувшим вечером. Пострадал один сотрудник МЧС. Его увезли в больницы с травмой ноги.