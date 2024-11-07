Огонь охватил 8 гаражей на северо-востоке Москвы

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В Симферополе загорелась квартира на последнем этаже пятиэтажного дома. Пожарные потушили огонь и обнаружили тела двух человек, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Центр управления в кризисных ситуациях принял звонок 6 ноября в 23:40. Очевидцы сообщили о задымлении в доме на бульваре Ленина. Загорелась квартира на пятом этаже.

Первые прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения подали стволы на тушение, а звено газодымозащитной службы разведывало обстановку. Спасатели обнаружили в квартире тела двух человек.

В тушении участвовали 27 человек и девять единиц техники. В 23:58 они локализовали огонь, а в 01:25 ликвидировали на площади 30 квадратных метров. По предварительной версии, пожар произошел из-за курения в постели.

В Таганроге горел цех по производству детских площадок. Огонь распространился на площади 1000 квадратных метров.