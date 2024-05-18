Огонь охватил 600 «квадратов» цеха с полиэтиленом в Петербурге

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Пожар в цеху на площади 100 квадратных метров произошел в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по городу.

«В 18:19 поступило сообщение о пожаре по адресу: Приморский район, улица Автобусная, дом 3. В здании цеха размером 20 на 100 метров происходит горение на площади 100 квадратных метров», - указано в сообщении ведомства.

Через семь минут пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. В тушении возгорания задействовали семь единиц техники и 30 человек личного состава.

В Магнитогорске в пожаре в ТЦ погибла женщина. Огонь разгорелся в магазине напольных покрытий и хозтоваров, пламя третий этаж торгового центра на площади 150 квадратных метров.