Огонь охватил 600 «квадратов» цеха с полиэтиленом в Петербурге
Спасатели в Санкт-Петербурге продолжают тушение пожара, который разгорелся в цехе с полиэтиленом. МЧС опубликовало кадры борьбы с огнем, который распространился уже на 600 квадратных метров.
«Площадь пожара увеличилась до 600 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли на 400 квадратных метрах», - сообщили в ведомстве.
По предварительной информации, сведений о пострадавших не поступало.
Пожар разгорелся около 18:20 вечера, позже ему присвоили дополнительный номер 1-БИС. Площадь цеха - 20 на 100 метров, в нем находился полиэтилен. В тушении задействовали восемь машин и более 30 человек личного состава МЧС.