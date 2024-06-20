20 июня 2024, 19:05

Огонь охватил 2 тысячи «квадратов» в заброшенном здании в Красноярске

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Заброшенное здание загорелось на улице Малиновского в Красноярске. Кадры с места ЧП опубликовали в Telegram-канале МЧС РФ.

По информации ведомства, огонь успел распространиться на площади две тысячи квадратных метров.

С возгоранием борются 36 специалистов. Спасатели задействовали 11 единиц спецтехники. Информация о пострадавших в МЧС не поступала.

Причины ЧП пока неизвестны.

В четверг, 20 июня, крупный пожар произошел в яхт-клубе в Мытищах. Там сгорел металлический ангар с двумя лодками. Обстоятельства происшествия теперь устанавливает прокуратура.

Пожары МЧС РФ
20 июня 2024, 19:44
Более 20 расчетов отправили на место пожара на Рябиновой улице в Москве
РИА «Новости»
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Крупный пожар вспыхнул вечером 20 июня в производственно-складском здании на Рябиновой улице в Москве. О ЧП сообщил источник 360.ru.

По его информации, объект, где произошло возгорание, расположен по адресу Рябиновая улица, 65, строение 2.

«Огонь распространяется. Следуют 25 расчетов», - добавил собеседник 360.ru.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

Пожары Москва
20 июня 2024, 18:07
Избивший студентку в Сибае однокурсник желал смерти ее отцу — участнику СВО
РИА «Новости»
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Студент жестоко избил одногруппницу во время практики в медицинском колледже Сибая. Причиной нападения стал отказ прикрыть его перед преподавателями, пока молодой человек обедал дольше остальных, рассказала 360.ru пострадавшая девушка.

«Все началось со спора, когда староста группы попросила студентов уйти пораньше с обеда. Но он сказал, что обед будет длиться столько, сколько он захочет. А мы обязаны его прикрыть, я стала возмущаться по этому поводу. Вся переписка происходила в нашей группе во „ВКонтакте“», - отметила она.

В итоге между студентом и одногруппницей началась словесная перепалка, в ходе которой парень стал оскорблять семью девушки. В частности, он пожелал, чтобы отца студентки, который находится на СВО, съели медведи.

«После этого он пришел и набросился на меня с кулаками. При этом присутствовали еще три мои одногруппницы, одна из них пыталась его остановить, но тоже попала под горячую руку, и он ее ударил несколько раз», - отметила собеседница 360.ru.

После избиения у девушки диагностировали сотрясение мозга и множество синяков по телу. Сейчас студентка проходит лечение в больнице. Она уже написала заявление в полицию и будет добиваться привлечение ответственности для своего обидчика.

Ранее житель Салавата избил подругу до смерти , а потом обнимался с мертвым телом в квартире. Суд арестовал мужчину на время расследования.

Больницы Башкирия Студенты Полиция
20 июня 2024, 17:54
Ангар с двумя лодками сгорел в яхт-клубе в Мытищах
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Крупный пожар вспыхнул 20 июня в яхт-клубе на Пестовском водохранилище в Мытищах. Обстоятельства ЧП начала выяснять Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Очаг возгорания находился в ангаре для для хранения маломерных судов. После окончания проверки прокуратура примет комплекс мер прокурорского реагирования, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В региональном главке МЧС уточнили, что в загоревшем металлическом ангаре находись две лодки. Огонь успел охватить тысячу квадратных метров.

Пожар ликвидировали более 25 специалистов и семь единиц техники.

«Информация о пострадавших не поступала», - добавили в МЧС.

Пожары
20 июня 2024, 16:19
Второй мужчина погиб из-за урагана в Москве
РИА «Новости»
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На северо-востоке Москвы сильный порыв ветра повалил строительные леса. Они рухнули на мужчину и убили его, сообщил источник 360.ru.

Обрушение лесов произошло в Басманном районе столицы, на 2-й Бауманской улице, 10.

Изначально, уточнил источник, речь шла о пострадавшем, но позже появилась информация, что мужчина погиб.

Леса рухнули на площади в 50 квадратных метров, повреждения получил автомобиль Mazda.

Это уже вторая смерть из-за урагана «Эдгар» , который обрушился на Москву днем 20 июня: пожилого мужчину придавило деревом на Ивановской улице. Пострадавших в результате непогоды минимум девять. Официальных данных пока нет.

По информации источника 360.ru, с 12:30 в столичную Систему-112 поступило 450 заявок. Из них 90% касались деревьев. В Московской области их упало около 200.

Москва Ураган «Эдгар»

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