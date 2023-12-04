04 декабря 2023, 01:03

Огонь на горящем заводе на Открытом шоссе в Москве распространился на 2000 «квадратов»

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Площадь пожара на заводе специализированных автомобилей на Открытом шоссе в Москве распространилась на 2000 квадратных метров. Об этом сообщил источник «360».

Интенсивность возгорания возрастает, огонь охватил большие площади. В здании завода слышны взрывы. На видео попало частичное обрушение кровли , над горящим зданием поднимается густой черный дым.

Дептранс Москвы сообщил о перекрытии движения из-за ЧП.

«Перекрыто движение по Открытому шоссе от бульвара Маршала Рокоссовского до Ивантеевской улицы», - написали в Telegram-канале ведомства.

Огонь охватил завод специализированных автомобилей, пожар начался незадолго до полуночи. На место происшествия выехали оперативные службы, работает несколько пожарных расчетов.

Пожары Москва 2023
04 декабря 2023, 01:24
«Снова переносится». Пассажиры «Азимута» больше суток не могут попасть в Красноярск
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Пассажиры авиакомпании «Азимут», застрявшие ранее в аэропорту Уфы, до сих пор не прибыли в точку назначения - Крансоярск. Они прождали более 12 часов и в итоге их все-таки посадили на самолет, но вместо намеченного города борт приземлился в Абакане. В нужный регион обещают отправить позже, но новый полет снова откладывают на неопределенный срок. Подробности в беседе с «360» рассказал один из пассажиров по имени Владимир.

«Мы не прилетели в Красноярск. Мы прилетели в Абакан. Теперь ждем тут в аэропорту вылет в Красноярск. И вылет снова и снова переносится», - заявил собеседник.

По его словам, 3 декабря в 06:10 пассажиры должны были вылететь в Красноярск, однако самолет задержали на полчаса, потом еще на час, и позже снова на несколько часов. После всех задержек люди пробыли в аэропорту Уфы около 12 часов. Когда недовольные пассажиры начали скандалить, их все-таки посадили на борт и обещали отправить в нужный город.

«Мы прошли регистрацию и вылетели, но пролетели Красноярск и нас посадили на запасной аэродром в Абакане в 22:00», - сказал Владимир.

Новые переносы В Абакане пассажиров попросили подождать еще два часа, но в обещанное время самолет опять не вылетел. Сейчас люди находятся в городе уже пять часов, и рейс снова переносят по непонятным причинам. Никакой информации путешественникам не предоставили, сотрудники аэропорта лишь ссылаются на плохие погодные условия. При этом другие самолеты спокойно вылетают.

Он отметил, что люди не спали уже двое суток. У одной из пассажирок есть маленький ребенок, которому скоро будет нечего есть - детское питание закончилось.

Деньги за отпуск никто не вернет Пассажир объяснил, что должен был в Красноярске пересесть на самолет до Таиланда. Из-за сложившейся ситуации отпуск придется отменить, хотя деньги на него уже никто не вернет.

«Представитель Азимута на связь не выходит, их сайт не отвечает, служба поддержки недоступна. На данный момент рейс снова переносится, предварительно на 7:00», - сказал он.

Владимир ранее рассказывал «360» о ситуации в аэропорту в Уфе. Он отмечал, что пассажирам «никто ничего не говорил», ссылаясь на плохую погоду. Когда позвонили в Красноярск, там объяснили, что «все нормально, самолеты прилетают и улетают».

Уфа Самолеты
04 декабря 2023, 00:48
Пропавшую 13-летнюю школьницу из Липецка до сих пор не нашли
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Пропавшую 13-летнюю девочку ищут в Липецке. Она ушла из дома по улице Катукова 2 декабря и до сих пор не вернулась. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Издание опубликовало приметы ребенка: рост 171 сантиметр, карие глаза, худощавое телосложение, волосы окрашены в русый цвет. Она была в черной куртке, бирюзовом платке, бежевых брюках и синих кроссовках.

Еще одна школьница пропала в Воронеже 15 ноября. Девочке 15 лет. Она ушла из дома и перестала выходить на связь. У подростка карие глаза, каштановые волосы и рост 155 сантиметров. В последний раз на ней видели светлую толстовку, черные брюки и черно-белые кроссовки.

Другие две школьницы пропали в Бурятии 18 октября. Им 16 и 14 лет. Как отметил Telegram-канала Baza, девочки являются воспитанницами детского дома.

Ранее, 19 ноября, в Омске пропал девятилетний ребенок во время сильного снегопада. Это мальчик ростом 130-140 сантиметров, среднего телосложения. В день исчезновения надел черные куртку и шапку.

Дети
04 декабря 2023, 00:41
Рыбак в Приморье всю ночь бродил в носках по лесу после того, как его машина сгорела
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Рыбак в Приморском крае всю ночь ходил по лесу в носках после того, как загорелся его автомобиль. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Кавалеровского филиала краевого госучреждения «Примлес» Артем Колесник.

«Он поехал на рыбалку, у него загорелся автомобиль: ботинки сгорели, телефон. Он остался в носках на морозе. Ночью пытался выйти к зимовью, но, видимо, заблудился», - рассказал он.

По словам Колесника, до ближайшего населенного пункта от места происшествия - 40 километров. Рыбак мог бы погибнуть, но повстречал сотрудников «Примлес». До этого мужчина пробыл на морозе примерно 15 часов. Почему его машина воспламенилась, рыбак не смог рассказать.

«Водитель и участковый лесничий хотели отвезти его в больницу, но он попросил, чтобы его довезли домой», - сказал Колесник.

Потом найденный приморец все-таки обратился к специалистам. Врачи оказали ему помощь и отпустили.

Ранее в Омской области 16-летнего подростка выгнали на мороз из маршрутного такси за отказ уступить место пожилой женщине. Из автомобиля его вытолкнул разъяренный взрослый пассажир. В итоге ребенок оказался в одиночестве ночью в восьми километрах от поселка Таврическое.

Приморье
04 декабря 2023, 00:14
Появилось видео обрушения кровли горящего завода на Открытом шоссе в Москве
Телеканал «360»
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Момент обрушения кровли на горящем заводе на Открытом шоссе в Москве появился в распоряжении «360». Слышны хлопки, интенсивность горения возрастает.

На горящем производственном корпусе частично обрушилась кровля. Момент обрушения попал на видео.

Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров, сообщил источник издания. Огонь интенсивно распространяется, пожару присвоили повышенную сложность.

Telegram-канал Baza сообщил, что огонь охватил завод специализированных автомобилей. Пожар начался незадолго до полуночи. На месте работают несколько пожарных расчетов. По предварительной информации, людей в горящем здании нет.

Пожары Москва 2023

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