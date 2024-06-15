Огонь на газопроводе вблизи Саратова поднимался на высоту пяти метров

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Сообщение о пожаре в Сторожевке поступило в экстренные службы в 15:00 по московскому времени.

«По прибытию первого пожарного подразделения происходило факельное горение высотой пять метров. Газопровод был перекрыт», - рассказали журналистам в пресс-службе.

На месте работали три пожарных расчета МЧС. Никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Как ранее отметил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, на газопроводе произошла разгерметизация из-за аномальной жары. На месте работали представители всех необходимых экстренных служб. Примерно к 16:30 ландшафтный пожар удалось полностью потушить.

В распоряжении 360.ru появилось видео с места ЧП. Очевидцы сообщили о взрыве, после которого возник огромный столб огня и дыма.