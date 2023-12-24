Огнеборцы спасли 100 свиней на пожаре под Курганом

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Возгорание началось в 10:25. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений огонь распространился на 100 квадратных метрах - горело деревянное строение фермы.

Спасти удалось не всех свиней, еще 20 погибли в пожаре. В ликвидации последствий возгорания задействовали четыре единицы техники и девять человек личного состава.

В 11:30 распространение огня удалось локализовать, открытое горение ликвидировали в 12:15. Причины пожара на данный момент неизвестны.

В октябре два деревянных павильона загорелись в городском зоопарке Саратова. Погибли свыше 40 экзотических видов животных , в том числе малайская циветта, сурикаты, скунс, бородатая агама, удав и гекконы.