Огнеборцы потушили пожар в производственном здании во Владимирской области
Пожарные ликвидировали возгорание в производственном помещении в Камешковском районе Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Сообщение о ЧП поступило в 16:30, произошло возгорание второго этажа и крыши цеха деревообрабатывающего предприятия в деревне Сергеиха на улице Карла Либкнехта, дом 70. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.
«Открытое горение ликвидировано в 20:06», - отметили в министерстве.
В Ростовской области накануне локализовали природный пожар. Огонь распространился на площадь до 169 гектаров. В тушении задействовали 200 пожарных и 70 единиц техники, а также вертолет Ми-8. С воздуха на оказавшуюся в зоне огня территорию сбросили более 30 тонн воды.