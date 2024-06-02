02 июня 2024, 01:43

Огнеборцы потушили пожар в производственном здании во Владимирской области

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Пожарные ликвидировали возгорание в производственном помещении в Камешковском районе Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Сообщение о ЧП поступило в 16:30, произошло возгорание второго этажа и крыши цеха деревообрабатывающего предприятия в деревне Сергеиха на улице Карла Либкнехта, дом 70. Площадь пожара составила 2,5 тысячи квадратных метров.

«Открытое горение ликвидировано в 20:06», - отметили в министерстве.

В Ростовской области накануне локализовали природный пожар. Огонь распространился на площадь до 169 гектаров. В тушении задействовали 200 пожарных и 70 единиц техники, а также вертолет Ми-8. С воздуха на оказавшуюся в зоне огня территорию сбросили более 30 тонн воды.

Пожары МЧС РФ Россия
02 июня 2024, 00:31
Самолет МЧС доставил пострадавших при пожаре в Грозном в Нижний Новгород
РИА «Новости»
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Пятерых пострадавших от пожара в Чечне перевезли на самолете Ил-76 МЧС России в Нижний Новгород. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным министерства, получивших в результате ЧП ожоги женщину и четверых детей доставили в город для прохождения дальнейшего лечения. Пожар случился 30 мая.

Также там отметили, что спецборт Ил-76 МЧС России оснащен современным оборудованием, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами.

«Во время полета пациентов сопровождали врачи», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что авиацию МЧС привлекли к тушению природного пожара в Ростовской области. В операции для борьбы со стихийным бедствием задействовали Вертолетом Ми-8.

Пожары Дети Чечня МЧС РФ Врачи Женщины Самолеты
01 июня 2024, 23:24
Восемь птенцов застряли в тренажере во дворе дома в Москве
Freepik
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Восемь птенцов застряли в уличном тренажере около жилого дома в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в районе Восточное Дегунино рядом с домом 51, корпус 1. Птенцов придавило элементом тренажера. На место ЧП выслали спасателей.

Ранее пожарные в Перми спасли трех котят, оказавшихся внутри электрического щитка. Двоих из них отдали в добрые руки, а последнего, самого маленького - забрали к себе, в шестую пожарно-спасательную часть.

Происшествие случилось в одном из многоэтажных домов города. Жильцы обратились в МЧС из-за запаха гари от электрощитка. Прибывшие на вызов пожарные обнаружили внутри трех котят. Их мать убило током. В итоге животных спасли.

Спасатели Животные Москва
01 июня 2024, 21:22
Семилетняя девочка застряла на горке в московском аквапарке
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Семилетней девочке зажало руку в аттракционе московского аквапарка «Мареон». Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось на одной из горок. На место ЧП прибыли медики и спасатели, девочку уже освободили. Врачи диагностировали у нее растяжение локтевых связок. Ребенка отправят в травмпункт.

Ранее четырехлетняя девочка застряла между кабиной лифта и межэтажным перекрытием. Происшествие произошло в Сергиевом Посаде. Очевидец заметил, что ребенок неудачно оступился и оказался в ловушке. Мужчина сообщил о произошедшем спасателям.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли, оценили обстановку и с помощью гидравлического аппарата расширили отверстие между лифтом и перекрытием. В итоге девочку вызволили из западни.

Спасатели Дети Врачи Москва
01 июня 2024, 20:40
Дождь, град и ветер. Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды
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В Москве объявили экстренное предупреждение до 23:00 из-за возможного резкого ухудшения погоды. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время в столице ожидается дождь с грозой. Эксперты не исключили выпадение града и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Москве порекомендовало жителям и гостям столицы в это время соблюдать повышенное внимание при управлении автотранспортом, парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и другие уличные конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее в некоторых районах Карачаево-Черкесской Республики ввели режим ЧС из-за последствий урагана, который привел к повреждению линий электропередач и зданий.

Дети Россия Погода в Москве

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