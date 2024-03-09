09 марта 2024, 14:36

Огнеборцы локализовали в Приморье пожар площадью 950 гектаров

Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости

Пожарные локализовали возгорание на площади 950 гектаров на землях лесного фонда в Малой Кеме в Приморье. Об этом сообщило правительство региона.

«Крупный пал в районе села Малая Кема Тернейского муниципального округа Приморья локализован», - указали в пресс-службе.

В тушении пожара участвуют 50 специалистов и 10 единиц техники. За сутки в Приморье зафиксировали три пожара общей площадью в 985 гектаров. Два возгорания произошли в поселках Гвоздево и Краскино Хасанского муниципального округа.

В пресс-службе правительства также напомнили, что особый противопожарный режим ввели в 22 муниципалитетах Приморья.

Ранее МЧС обнародовало кадры с тушением пожара в селе Ромашка Хасанского муниципального округа. Огонь охватил территорию в тысячу «квадратов», для борьбы с возгоранием ведомство задействовало 200 специалистов и 37 единиц техники.

Пожары Лесные пожары Приморье
09 марта 2024, 13:42
Внезапно скончавшегося бодибилдера кремировали в Екатеринбурге
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Екатеринбурге простились с известным бодибилдером Дмитрием Кимаком. Сестра покойного рассказала сайту Ural.kp.ru о возможной причине смерти спортсмена.

«Возможно, у Дмитрия было какое-то заболевание, о котором он не знал, и протекало оно бессимптомно. От нагрузок и стресса перед соревнованиями не выдержало сердце», - уточнила она.

Родственница также отметила, что Дмитрия кремировали. На его похороны собрались почти 100 человек, включая близких, друзей и его первого тренера.

Она добавила, что 3 марта у 28-летнего спортсмена наступила внезапная сердечная смерть. В крови брата не обнаружили запрещенных веществ.

Перед смертью Кимак принял участие в крупных соревнованиях. Спортсмен завоевал кубок на состязаниях в ЦК «Урал» 1 марта.

Спортсмены Болезни Екатеринбург
09 марта 2024, 12:28
«Госпитализированы 17 человек». Вяльбе — о состоянии лыжниц после массового завала в Сочи
Читайте нас в: Google Новости
После массового завала на спартакиаде в Сочи госпитализировали 17 лыжниц. Об этом рассказала президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, чьи слова привело издание «Спорт-Экспресс».

Накануне состоялся женский масс-старт классическим стилем. Во время мероприятия на скоростном участке трассы в селе Эстосадок произошел массовый завал, и некоторые спортсменки пострадали.

«Самые последние сведения: изначально было госпитализировано 17 человек с разными травмами», - сообщила Вяльбе.

По ее словам, 16 девушек уже выпустили из больницы. Еще одна спортсменка находится в детском медицинском учреждении. Пока неизвестно, есть ли у нее перелом, врачи не дают этой информации.

Вяльбе также заявила, что пострадавшие лыжницы не имели достаточной физической подготовки для прохождения трассы. Спортсмены часто сталкиваются с риском травм, подчеркнула глава ФЛГР.

Спортсмены Больницы Сочи Россия
09 марта 2024, 12:25
Теща в депрессии пырнула ножом зятя в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге местная жительница устроила поножовщину после празднования 8 Марта. Женщина ранила собственного зятя, сообщила «Фонтанка».

По данным издания, ночью 9 марта в квартире жилого дома на Заповедной улице пенсионерка, страдающая тяжелой формой депрессии, из-за личной неприязни ударила ножом в спину 52-летнего мужчину.

Прибывшие на вызов врачи увезли пострадавшего в Елизаветинскую больницу. Там ему оказали всю необходимую помощь и отпустили выздоравливать домой.

Тем временем пожилую женщину, напавшую с ножом на зятя, забрали в психиатрическую больницу имени Скворцова-Степанова.

Ранее в Санкт-Петербурге местный житель отрезал ухо приятелю. Причиной поножовщины стала ссора.

Санкт-Петербург Поножовщины
09 марта 2024, 12:09
Грузовик повредил крыло самолета с пассажирами в Петербурге
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Грузовик, подвозивший бортпитание, повредил крыло самолета с пассажирами в аэропорту Пулково. Ленинградский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России начал доследственную проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил концовку крыла самолета, в котором находились пассажиры, собиравшиеся вылететь в Новосибирск», - передали в пресс-службе.

Никто не пострадал. Пассажиров отправили в пункт назначения другим бортом.

Следователи осмотрели место происшествия. Специалисты установят причины и обстоятельства произошедшего, а также установят причиненный ущерб.

Ранее стало известно, что водитель автобуса подрезал самолет в Пулково и чуть не сорвал полет «Победы». Однако в воздушной гавани после опровергли сообщения об аварии у взлетной полосы.

Грузовики Питание Самолеты Россия Водители

Новости по теме