Огнеборцы локализовали в Приморье пожар площадью 950 гектаров

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«Крупный пал в районе села Малая Кема Тернейского муниципального округа Приморья локализован», - указали в пресс-службе.

В тушении пожара участвуют 50 специалистов и 10 единиц техники. За сутки в Приморье зафиксировали три пожара общей площадью в 985 гектаров. Два возгорания произошли в поселках Гвоздево и Краскино Хасанского муниципального округа.

В пресс-службе правительства также напомнили, что особый противопожарный режим ввели в 22 муниципалитетах Приморья.

Ранее МЧС обнародовало кадры с тушением пожара в селе Ромашка Хасанского муниципального округа. Огонь охватил территорию в тысячу «квадратов», для борьбы с возгоранием ведомство задействовало 200 специалистов и 37 единиц техники.