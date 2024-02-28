«Оглушительный взрыв». Исполнительница песни «Я верю в тебя, Россия» попала под обстрел в Кременной
Певица и блогер Анири, исполнительница песни «Я верю в тебя, Россия», попадала под обстрел во время выступления в госпитале в Кременной. Об этом она сама рассказала изданию mk.ru.
Певица в составе агитбригады «ZVездный десант» приехала в Кременную для выступления в госпитале и попала под обстрел. Силы ПВО сбили ракету прямо над медицинским учреждением.
«Раздался оглушительный взрыв. Я уже привыкла к звукам взрывов, к выстрелам, но такое я слышала впервые. - Вторую ракету отразить не удалось, и она сильно ранила парня неподалеку от нас», - рассказала певица.
Певица добавила, что уже попадала в опасные ситуации в этом районе. Во время ее прошлого приезда в Кременную зашли три украинские диверсионные группы, бой с ними шел на соседней улице.
В начале февраля глава Северной Осетии Сергей Меняйло и корреспонденты ТАСС и «Первого канала» попали под обстрел ВСУ в Запорожской области. В результате ЧП никто не пострадал.