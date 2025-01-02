02 января 2025, 12:18

Офисы авиакомпании Jeju Air обыскали после крушения самолета в Муане

Global Look Press
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Южнокорейская полиция провела обыски в офисах авиакомпании Jeju Air и международном аэропорту в Муане после крушения самолета Boeing 737-800. Об этом сообщил AFP.

Борт перевозил 181 пассажира из Таиланда и врезался в барьер при неудачном приземлении в аэропорту в Муане, погибли 179 человек.

«Правоохранительные органы провели обыски в региональном офисе Jeju Air, а также в его головном отделении в Сеуле», - отметили журналисты.

Южнокорейские и американские следователи продолжают работу на месте крушения самолета. Они нашли оба черных ящика, работа по расшифровке данных продолжается.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок объявлял национальный траур в стране с 29 декабря по 4 января из-за крушения самолета. Все госслужащие наденут траурные ленты, а министерства и госучреждения приспустят государственные флаги.

Самолеты Авиакомпании Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
02 января 2025, 13:27
Пропавшего в Забайкальском крае подростка нашли мертвым
РИА «Новости»
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В Забайкальском крае нашли тело подростка, который пропал 1 января в селе Нижний Цасучей Ононского района. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

«Устанавливаются и опрашиваются очевидцы. При внешнем осмотре тела криминальных признаков смерти не выявлено. Для установления причин смерти следователи направят тело на экспертизу», - добавили в ведомстве.

Подростка искали сутки. Он ушел из кафе, расположенного на улице Ленина, и пропал без вести. Погибшему было 16 лет.

Накануне Нового года 56-летний мужчина пропал в Битцевском парке после ссоры с женой. Его мобильный телефон недоступен. К поиску подключились больше 30 добровольцев отряда «Лиза Алерт».

Под Клином жительница Москвы заблудилась в лесу, когда искала закладку. Она замерзла насмерть. Тело женщины нашли через несколько дней.

Дети СК РФ
02 января 2025, 10:19
Уфимец устроил дрифт с фейерверком
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В Уфе мужчина устроил на одном из кольцевых перекрестков дрифт с фейерверком. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

На опубликованных ведомством кадрах видно, как автомобиль совершал сложные элементы с заносом на поворотах, а из задней части машины в небо выстреливал фейерверк.

Полицейские задержали водителя и отвезли в отделение. Нарушителя привлекли к административной ответственности по нескольким статьям, том числе за нарушение правил пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий.

По части 2 статьи 20.4 КоАП РФ ему грозит штраф до 20 тысяч рублей, отметили в МЧС.

Ранее в Ярославле запущенный салют попал в людей и машины , у некоторых автомобилей сработала сигнализация. Информация о пострадавших не поступала.

МЧС РФ Полиция
02 января 2025, 09:52
Чуть не сожгли машину и дом. Жители Подольска устроили опасный салют
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В Подольске отмечающие Новый год местные жители устроили салют прямо во дворе жилого дома на улице Циолковского. Кадры опасного развлечения оказались в распоряжении 360.ru.

Залпы первого фейерверка летели точно в припаркованный рядом с подъездом легковой автомобиль. Чудом обошлось без возгорания.

Однако на этом празднующий мужчина не остановился. Он установил второй салют в детской песочнице. Огни едва не угодили в окна квартир.

Официальной информации о произошедшем не поступало.

Ранее в центре Санкт-Петербурга пьяный горожанин запустил фейерверк в толпу людей. Его задержали и передали полицейским.

Подольск
01 января 2025, 21:47
Экипаж самолета вызвал полицию по прилете из Москвы в Пермь
РИА «Новости»
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Буйный пассажир рейса Москва — Пермь авиакомпании «Аэрофлот» угодил в полицию. Экипаж вызвал наряд по прибытии в аэропорт, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Проблемы на борту Airbus А-320 возникли утром 31 декабря после вылета из Шереметьево рейсом AFL1200. Экипаж в 09:56 доложил о буйном пьяном пассажире и запросил наряд полиции по прибытии в Пермь. Предупреждение об опасности, сигналы срочности или бедствия командир воздушного судна объявлять не стал.

Самолет приземлился в 10:15. Посадка прошла благополучно.

Источник Ura.ru подтвердил информацию о происшествии во время рейса Москва - Пермь. Он сообщил, что буйному пассажиру грозит 15 суток административного ареста или крупный штраф.

Незадолго до этого в Пулково произошла массовая задержка рейсов из-за лжеминирования. Администрация высадила успевших сесть в самолет пассажиров, а тех, кто только прилетел в Санкт-Петербург , оставила в закрытом лайнере.

Буйный пассажир рейса Москва - Пермь авиакомпании «Аэрофлот» угодил в полицию. Экипаж вызвал наряд по прибытии в аэропорт, сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Авиация Пермь Самолеты Полиция Москва

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