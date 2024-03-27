Официант в Crocus City Hall остался с раненым мужчиной до приезда скорой помощи

Вечером 22 марта 17-летний уроженец Таджикистана вышел на третью смену в ресторане отеля «Аквариум» в одном здании с Crocus City Hall. После 20 часов в заведение вошел мужчина, попросил воды и потерял сознание.

«Я не понял сразу, что он ранен, когда он пришел. Он даже сам не знал, наверное… Попросил воды. Я думал, что он испуганный просто», - сказал официант.

Гостя уложили на стулья и перевязали полотенцами рану на спине. Объявили тревогу, и все сотрудники, кроме официанта, ушли. Парень провел с незнакомцем около получаса, пока в ресторан не вошли полицейский и сотрудники отеля. Они донесли мужчину до машины скорой помощи.

Теракт произошел перед концертом группы «Пикник». Одна из зрительниц рассказала RT , что муж прикрыл их с дочерью от выстрелов нападавших, а сам погиб.