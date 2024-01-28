Офицер спас потерявшего сознание подростка в Волгограде

Инцидент произошел накануне на остановочном комплексе «Монолит» в Краснооктябрьском районе города. Молодому человеку стало плохо, он забился в судороге и упал со скамейки. Люди на остановке не предпринимали никаких попыток помочь парню. Мимо по противоположной стороне дороги проезжал военный. Остановившись на светофоре, он увидел человека на земле и бросился на помощь.

Все случилось под камерой видеонаблюдения. На кадрах, размещенных в местном паблике , видно, как мужчина оказывал подростку первую помощь. Парень пришел себя, его передали медикам скорой помощи.

Жительница Аргаяша рассказала о спасении девочки из-под поезда. Девочка едва не оказалась под составом, но ее практически из-под колес выхватила Юлия Мучкина, и они вместе упали в снег.