Офицер КСИР погиб при ударе Израиля по Дамаску

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В Колпине на пороге больницы обнаружили мертвым мужчину с многочисленными переломами, сообщил сайт 78.ru. Ему пробили череп и сломали челюсть.

Труп нашли 19 января. У него также выявили открытый перелом левой руки. Как мертвый мужчина оказался на крыльце петербургской клиники № 33, не уточняется.

По данным РЕН ТВ , погибший был прописан в Мурине. Тело направили в морг, чтобы выяснить точную причину смерти.

«Фонтанка» уточнила, что речь идет о недавнем пациенте больницы на Павловской улице. В выписном эпикризе указали, что мужчина попал в клинику пьяным. От медиков он ушел без травм.

На пляже пятизвездочного отеля в Турции обнаружили обезглавленный труп без правой руки. Личность погибшего установить не удалось. Тело передали специалистам судмедэкспертизы.