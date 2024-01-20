Офицер КСИР погиб при ударе Израиля по Дамаску
В субботу, 20 января, Израиль нанес ракетный удар по Дамаску, в результате которого погиб член иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), есть пострадавшие. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
По данным сирийского государственного агентства SANA , нападению подвергся жилой дом в районе Аль-Мезза. При атаке четырехэтажное здание обрушилось.
Сирийская газета Al Watan со ссылкой на директора больницы Аль-Мувасат Имама Аль-Амина сообщила, что в госпиталь доставили тело одного погибшего, а также трех пострадавших. В их числе оказалась женщина.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) регулярно обстреливает сирийскую территорию. В конце декабря удару ВВС Израиля подвергся юг арабской республики. При этом ПВО Сирии перехватила большинство израильских ракет.