20 января 2024, 12:55

Офицер КСИР погиб при ударе Израиля по Дамаску

Global Look Press
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В субботу, 20 января, Израиль нанес ракетный удар по Дамаску, в результате которого погиб член иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), есть пострадавшие. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным сирийского государственного агентства SANA , нападению подвергся жилой дом в районе Аль-Мезза. При атаке четырехэтажное здание обрушилось.

Сирийская газета Al Watan со ссылкой на директора больницы Аль-Мувасат Имама Аль-Амина сообщила, что в госпиталь доставили тело одного погибшего, а также трех пострадавших. В их числе оказалась женщина.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) регулярно обстреливает сирийскую территорию. В конце декабря удару ВВС Израиля подвергся юг арабской республики. При этом ПВО Сирии перехватила большинство израильских ракет.

Израиль Сирия Взрывы
20 января 2024, 12:28
Тело мужчины с проломленным черепом нашли у больницы в Колпине
РИА «Новости»
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В Колпине на пороге больницы обнаружили мертвым мужчину с многочисленными переломами, сообщил сайт 78.ru. Ему пробили череп и сломали челюсть.

Труп нашли 19 января. У него также выявили открытый перелом левой руки. Как мертвый мужчина оказался на крыльце петербургской клиники № 33, не уточняется.

По данным РЕН ТВ , погибший был прописан в Мурине. Тело направили в морг, чтобы выяснить точную причину смерти.

«Фонтанка» уточнила, что речь идет о недавнем пациенте больницы на Павловской улице. В выписном эпикризе указали, что мужчина попал в клинику пьяным. От медиков он ушел без травм.

На пляже пятизвездочного отеля в Турции обнаружили обезглавленный труп без правой руки. Личность погибшего установить не удалось. Тело передали специалистам судмедэкспертизы.

Санкт-Петербург Больницы Мужчины
20 января 2024, 11:19
Двое детей попали под колеса иномарки в Красноярске
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Два ребенка попали под колеса автомобиля Range Rover в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Красноярскому краю.

ДТП произошло 19 января около 17:30 по местному времени на Волжской улице. Водитель Range Rover 1984 года рождения наехал на двух мальчиков, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу.

Несовершеннолетние 2014 года рождения получили травмы, их доставили в медицинское учреждение.

«Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, выясняют все обстоятельства произошедшего», - добавили в пресс-службе.

В четверг, 18 января, в Москве таксист сбил 10-летнюю девочку , которая шла по дороге по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенка отвезли в больницу, виновника ждет административная ответственность.

Также ранее под Екатеринбургом нетрезвый подросток шагнул под колеса машины , сейчас он находится в коме.

Дети Больницы ДТП ГИБДД Дороги Машины
20 января 2024, 11:17
Минздрав подтвердил гибель всей семьи при взрыве газа в Махачкале
РИА «Новости»
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В ночь на субботу, 20 января, скончался мужчина, который пострадал при взрыве с последующим возгоранием в частном доме в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Республики Дагестан.

«Несмотря на усилия врачей, погибла вся семья из пяти человек, получив несовместимые с жизнью ожоги практически 100% поверхности тела», - рассказали в ведомстве.

Взрыв газа произошел 18 января в доме, расположенном на Газопроводной улице.

Родителей с тремя детьми госпитализировали с сильными ожогами. Дети скончались в тот же день, спустя день умерла их мать.

В Республиканской клинической больнице позднее сообщили о гибели всех пяти членов пострадавшей семьи.

По версии следствия, причиной взрыва стало самовольное подключение шланга к газопроводу, что привело к утечке. Правоохранители возбудили уголовное дело о нарушении пожарной безопасности.

Газ Семья Минздрав
20 января 2024, 11:07
«Надо судиться, хотя кота не вернешь». Броневицкая — о гибели Твикса
РИА «Новости»
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Проводницу, которая выбросила из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург кота Твикса, необходимо наказать, если вину женщины докажут. Об этом «360» заявила певица, актриса и зоозащитница Илона Броневицкая. Она подчеркнула, что речь здесь идет о жестоком обращении с животными.

«Вообще, надо судиться, хотя кота не вернешь. Надо создавать больше судебных прецедентов. <…> Проводница 100% должна быть наказана, если ее вину докажут. Она же все отрицает. <…> Здесь 245-я [статья Уголовного кодекса], часть первая или вторая. Она работает, эта статья», - подчеркнула Броневицкая.

Артистку возмутил поступок проводницы, но она напомнила, что люди зачастую относятся к подобным ситуациям несерьезно.

«Вы представляете, что это за человек? Но, знаете, как у нас люди говорят? Это всего лишь собака, кошка», - сказала Броневицкая.

Певица призналась, что до последнего надеялась на спасение Твикса.

Об уголовном наказании для проводницы поезда, откуда выбросили кота, сказал и депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он подчеркнул, что женщине может грозить до трех лет тюрьмы.

Твикса выбросили на мороз из вагона поезда 11 января. Проводница увидела гулявшего по составу кота, не нашла его хозяев и решила, что животное никому не принадлежит. Кота нашли мертвым 20 января.

Уголовное дело Коты Животные Поезда

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