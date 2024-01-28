28 января 2024, 21:25

Одного из напавших на церковь в Стамбуле задержали

Pxhere
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Сотрудники антитеррористической службы задержали одного из напавших на церковь в Стамбуле. Об этом сообщила газета Milliyet.

«Отряды антитеррористической службы задержали одного человека в связи с нападением на церковь в Стамбуле, жертвой которого стал один человек», - рассказали авторы материала.

Министр иностранных дел Турции Али Ерликая сообщил, что один человек погиб после нападения вооруженных людей на католическую церковь в районе Сарыер. Сейчас идет расследование и розыск злоумышленников.

По словам главы ведомства, неизвестные пришли на воскресную мессу и угрожали прихожанам пистолетом. Прокурорам поручили «пролить свет» на этот инцидент.

Ранее восемь человек стали жертвами стрельбы в синагоге в Иерусалиме. Неизвестный атаковал выходивших из здания людей. Местная полиция ликвидировала террориста.

Турция Стрельба Полиция Стамбул Католическая церковь
28 января 2024, 19:05
Бастрыкин проконтролирует расследование нападения на журналистку «Известий» в Химках
РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела, связанного с нападением на корреспондента «Известий» Наталию Графчикову во время семинара VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов», - говорится в заявлении.

Журналистка вместе с оператором готовила материал о российской блогосфере и посетила семинар «Инна Ленд» в деревне Юрлово. Участники мероприятия набросились на корреспондентов, избили их и отобрали видеокамеру и телефон. Организаторы семинара также потребовали от журналистов покинуть территорию, хотя представители прессы имеют право посещать предприятия и организации и вести запись.

Графчикова получила ушибы , врачи также заподозрили у нее сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В Химках возбудили уголовное дело.

Юрист Илья Русяев в беседе с «360» отметил, что нападавшие могут понести ответственность вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.

Он добавил, что происшествие едва ли повлияет на возможность Тлиашиновой проводить такие мероприятия.

Уголовное дело Химки Преступления Журналистика Следственный комитет России
28 января 2024, 18:45
Жительница Тюмени по пояс провалилась в яму с кипятком и попала в реанимацию
РИА «Новости»
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В Тюмени девушка провалилась в яму с кипятком и попала в реанимацию в тяжелом состоянии. Она получила сильные ожоги, сообщили очевидцы в группе «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Местная жительница упала в яму во дворах жилых домов по улице 50 лет ВЛКСМ. От горячей воды очень сильно пострадала нижняя часть ее тела.

«Никаких предупреждающих ограждений установлено не было», - рассказали близкие девушки.

Очевидцы отметили, что на улице, где все произошло, коммунальные аварии случаются регулярно.

В пресс-службе «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании» сообщили, что на место ЧП направили бригаду рабочих, которые установят ограждения. Также специалисты проводят земляные работы, чтобы найти место утечки кипятка.

Похожая история произошла в Новосибирске 17 января. За медицинской помощью обратились 13 человек с ожогами - все они пострадали из-за прорыва трубы с кипятком. В результате коммунальной аварии горячая вода поднялась и затопила проезжую часть.

Тюмень Женщины Коммунальные аварии
28 января 2024, 18:24
Бастрыкину доложат о расследовании крушения дома в Ростове-на-Дону
РИА «Новости»
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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о расследовании дела по факту обрушения стены дома в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Глава ведомства дал соответствующее поручение руководителю СУ СК по Ростовской области. Сейчас следователи выясняют обстоятельства ЧП в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Халатность».

«Все обстоятельства произошедшего выясняются следственными органами», - отметили в Следкоме.

Уголовное дело по факту частичного обрушения здания завели 28 января. О самом происшествии стало известно накануне. Выяснилось, что дом признали аварийным в 2020 году.

Жители сообщили, что за несколько часов до аварии услышали скрежет и грохот и вышли на улицу. В результате никто не пострадал, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. На место прибыли полицейские, пожарные и представители власти.

Из дома эвакуировали 95 человек. На базе школы в Ворошиловском районе организовали пункт временного размещения. Людям предложили жилье маневренного фонда.

Уголовное дело Россия Следственный комитет России
28 января 2024, 17:52
Пять человек отравились угарным газом в Ингушетии
РИА «Новости»
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Пять человек, четверо из которых дети, отравились угарным газом в городе Малгобеке в Ингушетии. Их доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

«Состояние пострадавших стабильное, угрозы жизни нет», - передали в министерстве.

Отравление произошло в доме на улице Этуша из-за неисправности вытяжной системы газовой водонагревательной колонки. Пострадавших доставили в центральную районную больницу Малгобека.

«Будьте внимательны и осторожны, следите за газовым оборудованием», - предупредили в МЧС.

Ранее семья отравилась угарным газом в Дзержинске. В одной из квартир дома на улице Патоличева людям плохо, их доставили в больницу. Следователи начали проверку по факту произошедшего. После отравления газом матери и пятерых детей в Подмосковье возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ингушетия Дети Больницы Газ Россия

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