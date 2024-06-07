07 июня 2024, 06:43

Одного из 28 пострадавших в ДТП в Забайкалье госпитализировали в тяжелом состоянии

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Вахтовый автобус попал в аварию в Могочинском районе на северо-востоке Забайкальского края. Пострадали 28 человек, из них трое умерли. Одного госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил региональный Минздрав.

По данным на 11:00 (05:00 по московскому времени) пострадали 28 человек. Из них трое погибли. Из оставшихся 25 человек 19 потребовалась госпитализация. Шести пострадавшим оказали медпомощь на месте происшествия. На этапе эвакуации находятся 15 человек, из них восемь уже прибыли в Могучинскую центральную районную больницу. Один пациент - в стабильно тяжелом состоянии.

«Сформирована бригада врачей хирургического профиля и медсестер, в состав которой вошли врачи-травматологи, хирурги, нейрохирурги, операционные сестры, сестры-анестизисты», - сообщила замминистра здравоохранения Забайкалья, начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Елена Аранина.

Автобус на базе автомобиля «Урал» опрокинулся в трех километрах от поселка Давенда. Он перевозил рабочих-вахтовиков.

ДТП Минздрав
07 июня 2024, 04:00
Три человека погибли при ДТП в Забайкальском крае
Freepik
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Три человека погибли в ДТП с участием вахтового автомобиля в Забайкальском крае. Также известно о 19 пострадавших, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

Авария произошла в поселке Давенда Могочинского района. Вахтовый автомобиль перевозил бригаду рабочих.

«19 пострадавших и трое погибших. На месте работают шесть бригад скорой медицинской помощи Могочинской ЦРБ», - отметили в ведомстве.

На месте ДТП находятся сотрудники Госавтоинспекции и полиции. Причины дорожного происшествия устанавливаются.

Днем, 6 июня, в Кемерове столкнулись два трамвая , которые шли в попутном направлении. После аварии за медпомощью обратились 108 человек. Медики госпитализировали 20 пострадавших. ГИБДД показала фото с места происшествия.

Скорая помощь ДТП Минздрав
07 июня 2024, 02:49
Движение автотранспорта перекрыли по Крымскому мосту
РИА «Новости»
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Движение транспортных средств временно приостановили на Крымском мосту. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра.

Ограничение ввели около трех часов ночи. Водителей, находившихся на мосту и в зоне досмотра, попросили сохранять спокойствие. А также их призвали содействовать в соответствии с указаниями работников службы транспортной безопасности.

В среду, 5 июня, военкоры сообщали, что в воздушном пространстве к югу от Крымского моста появился американский беспилотник-разведчик RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE12.

До этого днем над нейтральными водами Черного моря зафиксировали полет американского беспилотника-разведчика Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk.

В конце мая Российские военные отразили массированную атаку на Крымский мост.

ВСУ пытались ударить по переправе десятью оперативно-тактическими ракетами ATACMS.

Крымский мост
07 июня 2024, 02:14
Число пострадавших при взрыве в Армении достигло семи
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Число госпитализированных в результате взрыва на газозаправочной станции близ города Абовян выросло до семи. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Армении.

«В результате взрыва на дороге Ереван - Севан госпитализировали семь человек. <…> Двое пострадавших находятся в реанимации, их состояние крайне тяжелое», - указали в сообщении.

Состояние четырех пострадавших оценивается как стабильное. Еще одного человека выписали из больницы. Число боевых расчетов, принимающих участие в тушении пожара, составило 30.

В четверг вечером взрыв произошел на газозаправочной станции в районе города Абовян, после этого вспыхнул сильный пожар. Сейчас на месте взрыва работают оперативные службы. Также сообщалось о пяти пострадавших при взрыве.

Армения Пожары Больницы Взрывы
07 июня 2024, 01:08
Брат с сестрой пропали в лесу в Свердловской области, их ищут 200 человек
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Брат и сестра случайно убежали от дедушки после рыбалки в Свердловской области и пропали. К поискам подключились более 200 человек. Об этом сообщило Ura.ru.

«Утром 5 июня внуки 10 и 12 лет возвращались с дедом с рыбалки. Они просто убежали от него в лесу. Он их искал, но не нашел. О пропаже в полицию сообщила их мама», - уточнили журналисты.

Дети приехали на дачу в деревню Бурмакина Слободо-Туринского района. Из-за проблем с речью их дедушка не смог объяснить, как именно потерялись внуки. Сейчас их ищут более 200 человек. Среди них спасатели, волонтеры и неравнодушные люди. Известно, что вместе с пропавшими братом и сестрой находятся две собаки.

В конце мая на севере Москвы пропали двое мальчиков в возрасте восьми и 10 лет. Поисками пропавших занималась полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Беглецов нашли ближе к вечеру. Оказалось, что они провели весь день в ближайшем парке.

Урал Спасатели Дети Свердловская область Полиция Рыбалка

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