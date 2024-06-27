Одного человека после схода поезда в Коми до сих пор не нашли
Поиски одного человека, который мог пострадать при сходе поезда в Коми, продолжили. Местонахождение пассажира на утро после аварии неизвестно, сообщил РИА «Новости» представитель экстренных служб.
Поезд № 511 Воркута - Новороссийск сошел с рельсов 26 июня, перевернулись девять вагонов. Пострадали порядка 40 человек, погиб, по информации Следкома , один. Пассажиров пересадили на другой состав , еще восемь поездов задержались в пути. Причиной ЧП мог стать подмыв железнодорожного полотна.