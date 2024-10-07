Одноэтажный склад загорелся на западе Москвы

В якутском селе Кердем 16-летний подросток случайно выстрелил из ружья в своего приятеля, 14-летний мальчик скончался. СК РФ по Республике Саха возбудил уголовное дело по факту непредумышленного убийства, сообщила пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, 5 октября 2024 года 16-летний подросток в одном из домов села Кердем Хангаласского района республики взял из сейфа гладкоствольное ружье, и, направив дуло вверх, нажал пальцем руки на спусковой крючок, неумышленно произведя выстрел в сторону находившегося рядом 14-летнего мальчика», - сообщили в управлении СК.

От полученного ранения в голову подросток скончался на месте происшествия. Следствие устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Это не первое ЧП с ружьем в этом районе Якутии. В середине августа подросток ранил из отцовского дробовика своих одноклассников. Мальчики 14 и 15 лет получили огнестрельные ранения.