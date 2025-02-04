Одинокий и истощенный амурский тигренок вышел к людям в Приморье

Читайте нас в:

«В таком возрасте он должен быть с матерью. Что-то могло случиться. На месте работают сотрудники охотнадзора», - уточнили в центре.

Пользователи обратили внимание, что тигренок истощен. Они предположили, что его мать могла погибнуть.

«Видимо, голодный. Ослаб бедняга», - писали они.

Пока дополнительной информации о состоянии животного не поступало.

Ранее крошечную тигрицу со сломанными лапами подкинули в нижегородский зоопарк. Пятимесячную хищницу принесли к нему бывшие хозяева. Ветеринары осмотрели тигрицу и переправили в хоспис «Дом тигра». Его представительница допустила, что котенка хищного зверя взяли домой люди как «живую игрушку».