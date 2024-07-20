Одиноких голодных детей обнаружили на востоке Москвы

Проходя мимо дома 11 на Святоозерской улице, женщина увидела, что в окно квартиры на втором этаже выглядывают дети, предположительно, трех и пяти лет.

На вопрос о местонахождении матери дети ответили, что та ушла. Заявительница сделала вывод, что дети голодные, и обратились за помощью по телефону 102. На месте работают правоохранители, угрозы падения детей из окна нет.

Прибывшие к дому спасатели начали устанавливать лестницу, чтобы попасть в квартиру. Когда они проникли в помещение, выяснилось, что дети действительно находятся без взрослых.

Ранее в Словакии в раскаленном от жары автомобиле умер оставленный в одиночестве родителями трехлетний ребенок. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве.