20 июля 2024, 12:40

Одиноких голодных детей обнаружили на востоке Москвы

РИА «Новости»
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С заявлением в экстренные службы обратилась жительница Москвы. Она утверждает, что двое голодных детей заперты в квартире на востоке столицы, сообщил источник 360.ru.

Проходя мимо дома 11 на Святоозерской улице, женщина увидела, что в окно квартиры на втором этаже выглядывают дети, предположительно, трех и пяти лет.

На вопрос о местонахождении матери дети ответили, что та ушла. Заявительница сделала вывод, что дети голодные, и обратились за помощью по телефону 102. На месте работают правоохранители, угрозы падения детей из окна нет.

Прибывшие к дому спасатели начали устанавливать лестницу, чтобы попасть в квартиру. Когда они проникли в помещение, выяснилось, что дети действительно находятся без взрослых.

Ранее в Словакии в раскаленном от жары автомобиле умер оставленный в одиночестве родителями трехлетний ребенок. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по статье об убийстве.

Дети Москва
20 июля 2024, 13:16
Разбор завалов на месте взрыва насосной станции в Волгограде завершили
РИА «Новости»
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Количество погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до пяти человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка СК сообщил ТАСС.

В ведомстве напомнили, что в момент детонации газовоздушной смеси на станции находились пять человек, которые занимались установкой дополнительной вытяжной системы. Тела начальника смены и газосварщика нашли в первые часы после происшествия.

В ходе разбора завалов с 11 по 13 июля обнаружили останки двух слесарей-ремонтников. Сегодня стало известно, что специалисты нашли труп коллеги погибших.

Взрыв на газонасосной станции Волгограда прогремел 6 июля. Причиной детонации стала сварочная работа в помещении, где скопился углекислый газ и сероводород. Погибшие по приказу главного инженера компании-владельца занимались установкой системы по отведению смеси в воздухе.

Взрыв разрушил кровлю, стены и перекрытия помещения. Разбор завалов проходил в сложных условиях, потому что глубина помещения станции составляет 15 метров от уровня земли.

Обвиняемым по делу о нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц стал главный инженер. Суд отправил его под домашний арест до 6 сентября.

В ведомстве уточнили, что поиски на месте детонации и разбор завалов завершился.

«Нашли тело последнего погибшего на канализационно-насосной станции. Поиски завершены», - заявили в пресс-службе волгоградского СК.

Взрывы Россия Следственный комитет России
20 июля 2024, 06:01
Африканский сервал месяц назад потерялся в Екатеринбурге. Его до сих пор ищут
РИА «Новости»
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Африканский сервал по кличке Стеша сбежала от хозяйки в Екатеринбурге, причем она уже месяц бродит по округе, но никто не может ее поймать. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Кошка сбежала от хозяев в коттеджном поселке Карасьеозерском. За это время ее видели не только там, но также в СНТ «Горняк» и недалеко от Палкинского торфяника. При этом кошка спокойно бродит по окрестностям, забираясь на частные участки.

Животное ищут волонтеры, к которым обратились неравнодушные очевидцы. Сообщения о пропаже сервала разместили в группах во «ВКонтакте» «ЗооХелп» и «Я потерялся». Под ними отметилась и владелица кошки, написавшая, что ее сложно поймать, так как сервал очень быстро бегает. При этом опасности для людей не представляет, она сама их боится.

«Бояться ее не стоит. Надеемся, что все получится и мы обязательно сможем вернуть ее домой», - написала она.

Владелица кошки добавила, что у Стеши был ошейник с GPS-трекером, но ей как-то удалось от него избавиться. Сейчас она пытается приманить питомицу едой там, где ее видели жители коттеджного поселка.

Ранее россиянка объявила о продаже кота-романтика шотландской породы за миллиард рублей.

Коты Животные Екатеринбург
20 июля 2024, 02:53
Двух пьяных дезертиров поймали под Петербургом
Freepik
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Двух нетрезвых дезертиров задержали под Санкт-Петербургом. Выяснилось, что мужчины самовольно покинули зону спецоперации, сообщила «Фонтанка».

«Разыскиваемых в нетрезвом состоянии задержали на выходе из дома. Оружие у них не обнаружили», - отметили в сообщении.

По данным издания, полиция отправила дезертиров СВО военной комендатуре, после этого их передадут военному следствию.

Военнослужащих заметили на улице Биржевой в Белоострове. Установлено, что они подписали контракт с Минобороны РФ, когда отбывали срок в колонии.

Ранее контрактник устроил стрельбу в пункте военной дислокации в Белгородской области. В результате никто не пострадал.

В Армавире в больнице от ножевых ранений умер участник специальной военной операции. Мужчина стал жертвой нападения местного жителя. Правоохранители объявили подозреваемого в розыск.

Санкт-Петербург Военные Полиция
19 июля 2024, 23:10
«Ударил кулаком по голове». Участник конфликта во Внукове рассказал о провокации бойца Ларкина
РИА «Новости»
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Боец лиги RCC Александр Ларкин подрался с пассажирами в багажном отделении аэропорта Внуково. Участник потасовки Виктор в беседе с 360.ru заявил, что инициаторами конфликта стали спортсмен и сотрудник аэропорта, а теперь его друзья получают сообщения с угрозами.

«Мы с друзьями вышли из самолета. Я чуть их опередил. Потом мимо меня проехал гольф-кар, в котором сидели двое парней. Они выкрикивали нецензурные слова. Конфликт завязался из-за того, что они стали просить в грубой форме освободить им дорогу. Хотя для гольф-кара есть отдельная выделенная полоса», - сказал он.

По словам Виктора, в какой-то момент гольф-кар остановился, и сотрудник аэропорта стал распускать руки. Мужчины просили его соблюдать субординацию, но тот не унимался.

«Когда мы прошли паспортный контроль, этот спортсмен подбежал сзади к моему другу Николаю и ударил его кулаком по голове. После этого он переключился на меня. Первый удар был в спину, потом ударил три раза ногой», - добавил собеседник 360.ru.

Когда один из друзей пытался разнять драку, Ларкин схватил его за шею. В этот момент водитель гольф-кара разбил мужчине коленом нос. Они успокоились, когда приехала полиция.

Также пострадавшие от рук Ларкина пассажиры стали получать в соцсетях угрозы от его друзей. Сообщения сопровождаются предупреждением, что теперь участники конфликта «не смогут спокойно ходить по улицам».

Менеджер спортсмена Виталий Тарасов в комментарии 360.ru заявил, что Ларкин не был инициатором конфликта. Сейчас в деле разбираются сотрудники полиции.

Драки Спортсмены Аэропорт Внуково

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