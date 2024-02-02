Одиннадцатилетний школьник в Ленобласти обменивался с учительницей интимными фото

По данным издания, мальчик рассказал матери, что учительница после уроков гладила его по интимным местам через одежду, целовала, давала потрогать свою грудь. Девушка переписывалась с учеником в соцсетях и обменивалась интимными фотографиями.

Нездоровое общение между педагогом и мальчиком длилось несколько месяцев. Узнав о нем, мать несовершеннолетнего обратилась в полицию. Правоохранители оперативно задержали учительницу.

В ходе допроса девушка заявила, что мальчик сам оказывал ей знаки внимания. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Подозреваемую отправили в изолятор, ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Челябинской области 26-летняя учительница занялась сексом с 15-летним школьником. О запретной связи педагога с мальчика заявил в полицию ее супруг.