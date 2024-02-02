02 февраля 2024, 11:44

Одиннадцатилетний школьник в Ленобласти обменивался с учительницей интимными фото

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Жительница города Токсово в Ленинградской области обнаружила переписку 11-летнего сына с 25-летней учительницей. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, мальчик рассказал матери, что учительница после уроков гладила его по интимным местам через одежду, целовала, давала потрогать свою грудь. Девушка переписывалась с учеником в соцсетях и обменивалась интимными фотографиями.

Нездоровое общение между педагогом и мальчиком длилось несколько месяцев. Узнав о нем, мать несовершеннолетнего обратилась в полицию. Правоохранители оперативно задержали учительницу.

В ходе допроса девушка заявила, что мальчик сам оказывал ей знаки внимания. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Подозреваемую отправили в изолятор, ей грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее в Челябинской области 26-летняя учительница занялась сексом с 15-летним школьником. О запретной связи педагога с мальчика заявил в полицию ее супруг.

Уголовное дело Школьники Полиция
02 февраля 2024, 12:02
Тело мужчины нашли в нежилом здании на северо-западе Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В нежилом здании на улице Саломеи Нерис в Москве нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Следователи начали проверку, сообщила пресс-служба столичного главка СК в Telegram-канале.

«Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в ведомстве.

Другие подробности случившегося не уточняются. Точную причину смерти назовут специалисты после проведения необходимых экспертиз.

Ранее стало известно, что многодетная мать из Ленинградской области три года спала в одной кровати с мумией мужа.

Москва
02 февраля 2024, 11:14
Мужчина напал с ножом на знакомого в квартире на востоке Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пьяный 31-летний мужчина несколько раз ударил ножом своего знакомого в квартире на Братской улице в Москве. О происшествии рассказала пресс-служба столичного главка Следственного комитета в своем Telegram-канале.

По информации ведомства, 1 февраля мужчина из-за ссоры нанес своему 44-летнему знакомому не менее трех ударов ножом, в том числе в грудную клетку и голову. Пострадавшего госпитализировали, а агрессора задержали.

Подозреваемому предъявили обвинение в покушении на убийство. Во время допроса он признал вину.

«Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Перовским районным судом города Москвы об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в ведомстве.

Ранее пенсионер из Выборга убил и расчленил сына. Части тела он переложил в полиэтиленовые мешки и выбросил в реку Перовка.

Москва
02 февраля 2024, 10:44
Мужчина в Тюменской области выстрелил в пенсионера во время охоты на бобров
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Нефтяник из Тюмени выстрелил из ружья пенсионеру в живот во время охоты на бобров в деревне Решетниково. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мужчина, искавший бобровые хатки, был вооружен карабином «Сайга-223» для промысловой и любительской охоты. Однако вместо грызуна он выстрелил в находившегося поблизости 63-летнего пенсионера.

Правоохранители задержали охотника и возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Пострадавшего с ранением брюшной полости срочно госпитализировали. Полицейские выяснили, что нефтяник использовал незарегистрированное оружие.

Ранее в Чехове охотник случайно выстрелил в пожилую соседку , когда проверял прицел нового ружья. Женщина получила ранение в голову, но выжила. Врачи считают, что из-за травмы она может частично лишиться зрения.

Уголовное дело Тюмень Пенсионеры Мужчины
02 февраля 2024, 09:54
Нетрезвый житель Красноярского края на снегоходе протаранил окно больницы
Читайте нас в: Google Новости
Нетрезвый молодой человек на снегоходе влетел в окно больницы в Красноярском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Молодой житель поселка Носок в нетрезвом виде сел за руль снегохода. На нем 22-летний парень поехал в сторону местной больницы. Не притормозив, он влетел в окно медицинского учреждения. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

В обстоятельствах аварии разбирается полиция. По факту ДТП проводят проверку.

Судя по видео, снегоход пришлось выталкивать сразу нескольким людям. Из-за аварии коридор больницы заполонил дым. Повреждения получил пожарный шкаф с гидрантом.

Недавно в Москве двое пьяных друзей решили прокатиться на чужом автомобиле ВАЗ. Они увидели припаркованную машину на улице Вилиса Лациса, залезли в нее и отправились кататься по району Северное Тушино. Поездка закончилась ДТП в одном из дворов. Угонщики врезались в припаркованную машину. Их уже задержали.

Больницы ДТП Полиция Красноярский край

Новости по теме