Одиннадцатиклассник из Москвы расстрелял обидчика матери

По информации канала, жильцы дома в районе Митино на Пятницком шоссе услышали выстрелы и вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили раненого в голову 38-летнего мужчину, которого немедленно доставили в ближайшую больницу. У него обнаружили открытую черепно-мозговую травму, переломы частей черепа и ушиб головного мозга.

Подозреваемым оказался 17-летний молодой человек. Его задержали.

В разговоре с полицейскими старшеклассник объяснил, что его мать вступила в конфликт с пострадавшим, и тот начал оскорблять ее. Сын решил защитить женщину и взял у своего дяди из сейфа травматический пистолет. Он не меньше шести раз выстрелил в обидчика, попав при этом в голову.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство в отношении подростка. Ему грозит срок до десяти лет лишения свободы. Также дело завели против дяди молодого человека. За ненадлежащее хранение оружия он может получить до полугода ареста.

Ранее в Петербурге подросток выстрелил девочке в глаз из арбалета. Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.