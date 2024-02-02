Одиннадцать человек госпитализировали в Иркутске с отравлением

По его словам, врачи областного центра сообщили о случаях отравления жителей Ленинского района. Они поступили с острой кишечной инфекцией. По предварительным данным, пострадавшие покупали еду в одной из точек общественного питания.

«Что касается состояния людей, то на данный момент в больнице находится девять человек в состоянии средней степени тяжести, двое из них - дети», - пояснил Кобзев.

Он добавил, что правоохранительные органы подключились к выяснению обстоятельств происшествия, возбуждено уголовное дело. Проверку начали сотрудники Следственного комитета и специалисты Роспотребнадзора.

Ранее в одной из школ Нижнего Тагила произошел скандал из-за обнаруженных осколков стекла в хлебе , который подавали ученикам в столовой.