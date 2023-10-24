Одина тренировка в общественном бассейне обернулась для британки слепотой

В августе прошлого года Гриффин решила сходить в общественный бассейн. Через пару дней после плавания левый глаз женщины стал чесаться и болеть. Она отправилась в больницу, где ей выписали недельный курс антибиотиков.

Однако таблетки не помогли, и британка записалась к офтальмологу. Он диагностировал офтальмогерпес - поражение глазного яблока, вызванное вирусом герпеса. Гриффин начала принимать стероиды и специальные глазные капли.

Несмотря на это, состояние ухудшилось еще больше. Спустя несколько месяцев она проснулась от невыносимой боли и поняла, что ослепла на один глаз. Выяснилось, что проблема крылась в акантамебном кератите - редком заболеванием, при котором в роговицу глаза проникают амебы. Инфекция приводит к страшным нарушениям зрения и почти всегда возникает при использовании контактных линз.

Гриффин отправилась в частное медицинское учреждение, где медики сообщили, что выписанные ранее стероиды лишь ускорили развитие заболевания.

«Я была прикована к постели три недели и находилась дома четыре месяца», - рассказала женщина.

Британка продолжила мучится от зуда и боли в левом глазу. Вернуть зрение она сможет только благодаря пересадке роговицы.

Ранее драка с кулаками с участием дворника оставила женщину без глаза. В больнице не нашлось врачей, которые могли бы оперативно восстановить зрение.