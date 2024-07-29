29 июля 2024, 12:25

Один утянул двоих на дно. Катавшиеся на гидроцикле мужчины погибли под Анапой

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Резкие маневры гидроцикла во время поездки на озере около села Гай-Кодзор под Анапой закончились смертельной аварией для водителя и двух его пассажиров. Видео с места опубликовал Telegram-канал Shot.

На опубликованных кадрах видно, что трое мужчин отправились в поездку по озеру без спасательных жилетов. В один момент водитель гидроцикла резко повернул средство передвижения и все трое мужчин упали в воду.

По данным авторов канала, на гидроцикле катались два брата 31 года и 36 лет, а также приехавший в гости их 20-летний племянник из Грузии. Один из мужчин не умел плавать, поэтому остальные родственники бросились к нему на помощь после аварии, но он утянул их за собой на дно.

Источники Shot уточнили, что тела всех трех утопленников достали из воды в ночь на понедельник, 29 июля.

МЧС России в минувшее воскресенье, 28 июля, сообщило, что за сутки в отечественных водоемах утонули пятеро детей и 25 взрослых. В ведомстве подчеркнули, что все смертельные случаи произошли в необорудованных для купания местах, а несовершеннолетние находились в воде без присмотра взрослых.

Краснодарский край Водоемы
29 июля 2024, 12:29
Пытавшегося похитить младенца у москвички мужчину отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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Кузьминский суд Москвы арестовал до 24 сентября мужчину, обвиняемого в попытке похитить ребенка у матери. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

ЧП произошло 24 июля на юго-востоке Москвы. Мужчина, которому предъявили обвинение, выхватил новорожденную девочку у незнакомой женщины и попытался убежать, но случайно оказавшийся рядом курьер бросился за ним в погоню, и похититель отшвырнул ребенка в сторону. Ребенок получил многочисленные травмы.

Похитителя вскоре задержали, против него возбудили уголовное дело.

Ранее в Ленинградской области мужчина украл двухлетнего сына у жены, с которой разводится, и увез в неизвестном направлении.

Суд Дети Москва
29 июля 2024, 11:49
Один человек погиб при размытии перемычки Беломорканала в Карелии
Пресс-служба МЧС
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Машинист экскаватора погиб при размытии перемычки Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Наводнения
29 июля 2024, 11:36
Два рэпера устроили драку в Петербурге
Freepik
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Рэп-исполнители Назар Ватников (Obladaet) и Григорий Ляхов (OG Buda) устроили потасовку на дороге в Санкт-Петербурге. Видео с дракой появилось в интернете, а ее участники прокомментировали произошедшее в своих соцсетях.

На ролике видно, как автомобиль с Ляховым остановился на дороге, а за ним остановилась машина, в которой находился Ватников. Последний выбежал из салона и начал бить своего коллегу по голове. В конфликт вмешался охранник OG Buda, который оттеснил агрессора. Артисты продолжили выяснять отношения на проезжей части.

«Другие бы за твои слова могли спросить намного жестче, я максимально легко с тебя спросил», - прокомментировал Obladaet в своем Telegram-канале.

«Охранник одним ловким движением остановил трех человек, которые тщательно готовили нападение», - ответил OG Buda.

Ранее рэпер Элджей едва не разбил телефон журналисту из-за вопроса про его экс-супругу Анастасию Ивлееву. Артист накинулся на него на вокзале в Москве.

Драки Санкт-Петербург
29 июля 2024, 11:33
Эпидемиологи и инфекционисты выехали на место ЧП на Беломорканале
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Эпидемиологи, инфекционисты и психологи выехали на Беломорканал, где размыло временную перемычку на одном из шлюзов. Об этом сообщили РБК в Минздраве Карелии.

ЧП произошло утром 29 июля. В зону подтопления попали населенные пункты при шлюзе и СНТ «Балтийский».

Удалось спасти пятерых человек , в том числе двоих детей, четверо пропали без вести. Три дома разрушило водой.

На месте работают 19 единиц техники и 76 спасателей. В готовность приводят аэромобильную группировку и вертолет Ми-8. Из-за происшествия в Сегежском округе республики ввели режим ЧС.

По последней информации главы Карелии, еще четырех пропавших удалось найти. Еще двоих людей продолжают искать.

На месте работают медики. Дополнительно направили врачей-эпидемиологов, инфекционистов, психологов. У бригады есть необходимые лечебные препараты, бактериофаги.

Накануне поток воды из-за прорыва дамбы в Челябинской области унес почти на полкилометра двухэтажный жилой дом.

Кроме того, выше неблагоприятного уровня поднялся уровень воды в реке Урал в районе Орска.

Наводнения

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