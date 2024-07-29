Один утянул двоих на дно. Катавшиеся на гидроцикле мужчины погибли под Анапой

На опубликованных кадрах видно, что трое мужчин отправились в поездку по озеру без спасательных жилетов. В один момент водитель гидроцикла резко повернул средство передвижения и все трое мужчин упали в воду.

По данным авторов канала, на гидроцикле катались два брата 31 года и 36 лет, а также приехавший в гости их 20-летний племянник из Грузии. Один из мужчин не умел плавать, поэтому остальные родственники бросились к нему на помощь после аварии, но он утянул их за собой на дно.

Источники Shot уточнили, что тела всех трех утопленников достали из воды в ночь на понедельник, 29 июля.

МЧС России в минувшее воскресенье, 28 июля, сообщило, что за сутки в отечественных водоемах утонули пятеро детей и 25 взрослых. В ведомстве подчеркнули, что все смертельные случаи произошли в необорудованных для купания местах, а несовершеннолетние находились в воде без присмотра взрослых.