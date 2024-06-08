08 июня 2024, 18:31

Один ребенок успел отскочить. Стали известны подробности ДТП с Maserati в Можайске

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На остановке, которую снес водитель Maserati в Можайске, находились трое детей, сообщили в региональной прокуратуре. Один ребенок успел отскочить, двое попали под колеса. В результате 13-мальчик погиб на месте, второй находится в тяжелом состоянии в больнице.

По факту случившегося возбудили дело. Надзорное ведомство контролирует ход расследования.

На месте происшествия продолжают работать следователи, сотрудники прокуратуры и полиция. Все обстоятельства устанавливаются. В рамках дела проведут ряд экспертиз.

Водителя иномарки задержали. Ему 27 лет. В ближайшее время его доставят в следственный отдел.

Дети ДТП
08 июня 2024, 19:10
Аварийной посадкой самолета Piper в Лыткарине занялись прокуратура и следователи
Unsplash
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Обстоятельства происшествия с легкомоторным самолетом Piper в Лыткарине начали выяснять сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. О проверке сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины случившегося устанавливаются. В региональном главке МЧС ранее заявили 360.ru, что после посадки самолета на шоссе никто не пострадал. Разрушений также не выявили.

Обстоятельства вынужденной посадки легкомоторного самолета также устанавливает Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного МСУТ СК.

«Никто не пострадал, проводится осмотр воздушного судна», - подчеркнули в ведомстве.

По информации Shot , на борту Piper было три человека, пилота задержали до выяснения обстоятельств. Источник Telegram-канала уточнил, что самолет совершал экскурсионный перелет.

Авиация Самолеты
08 июня 2024, 19:08
Автобус с пассажирами столкнулся с КамАЗом в Ленобласти
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Перевозивший 15 пассажиров автобус столкнулся с КамАЗом на 67-м километре автодороги Санкт-Петербург — Ручьи в Ломоносовском районе Ленинградской области. В результате аварии травмы получили пять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

В ведомстве уточнили, что водитель большегруза при повороте с перекрестка не уступил дорогу ехавшему навстречу рейсовому автобусу, что привело к столкновению.

В аварии пострадали пять человек, которые находились в салоне пассажирского транспорта. Прибывшие на место бригады медиков забрали с места аварии двух человек в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие получили легкие травмы и им оказали помощь на месте.

Сотрудники полиции остались на месте столкновения для установления всех обстоятельств аварии.

В Можайске задержали сбившего двух мальчиков и снесшего остановочный комплекс водителя Maserati.

По данным подмосковного главка СК , один из попавших под колеса иномарки детей погиб на месте, второй находится в реанимации. Водителя доставили в следственный отдел. Пока он проходит подозреваемым по уголовному делу о смертельной аварии.

Перевозивший 15 пассажиров автобус столкнулся с КамАЗом на 67-м километре автодороги Санкт-Петербург - Ручьи в Ломоносовском районе Ленинградской области. В результате аварии травмы получили пять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Ленинградская область МВД РФ Автобусы Водители Полиция
08 июня 2024, 19:00
Торнадо в Башкирии снес автомобили и ЛЭП
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В Абзелиловском районе Башкирии мощный воздушный вихрь поломал железобетонные столбы, повредил дорожные знаки, автомобили и линии электропередачи около села Целинный. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«Здесь вам не Техас, но воздушный вихрь был самый настоящий», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.

В МЧС отметили, что всего за 10 минут мощный ветер снес восемь железобетонных столбов, сорвал информационный стенд и обшивку на заправке, повредил дорожные знаки, два автомобиля и линии электропередачи.

Информации о пострадавших не поступало.

Днем ранее сильный смерч прошелся по селу Бердюжье Тюменской области. Ураган посносил электрические столбы , крыши домов и оборвал провода.

В начале июня также ураган повалил деревья на территории ряда населенных пунктов в Карачаево-Черкесии.

Башкирия Ураган Россия
08 июня 2024, 18:47
Легкомоторный самолет аварийно сел на обочину дороги в Лыткарине
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ЧП с легкомоторным самолетом произошло вечером 8 июня в Подмосковье. Воздушное судно приземлилось на обочину дороги в Лыткарине.

Информация о происшествии появилась в местных Telegram-каналах. Авторы сообщений, ставшие очевидцами, утверждают, что в результате никто не пострадал.

На кадрах, которыми начали делиться в комментариях, видно, как хвост самолета торчит из кустов, растущих на обочине трассы.

«Видимо, хотел приземлиться на дорогу, хорошо хоть не кого не зацепил», - поделился один из очевидцев в комментарии 360.ru.

В региональном главке МЧС подтвердили факт ЧП, уточнив, что самолет на шоссе, разрушений в результате происшествия нет, травм также никто не пострадал.

Все обстоятельства случившегося уточняются. В региональной прокуратуре, полиции и Московском межрегиональном управлении СК на транспорте ситуацию пока не комментировали.

Летом 2021 года в Лыткарине произошел похожий инцидент с легкомоторным самолетом. Тогда при аварийной посадке пострадали два человека.

Авиация Лыткарино

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