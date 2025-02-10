10 февраля 2025, 06:50

Один ребенок и четверо взрослых пострадали при пожаре в Москве

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Пожар случился в восьмиэтажном доме на юго-западе Москвы, пять человек пострадали, среди них один ребенок. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в Гагаринском районе, на улице Вавилова. Загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Специалисты спасли девять человек, пятеро из них пострадали - в том числе один ребенок. Четверых пострадавших отправили в больницу, а несовершеннолетний отказался от госпитализации.

Ранее пожар случился на северо-востоке Москвы. Огонь разгорелся в двухэтажном жилом доме. Внутри находились газовые баллоны, прибывшие на место специалисты вытащили их. Также к горящему дому приехал владелец здания. По его словам, внутри никого не было.

Пожары Дети Москва
10 февраля 2025, 07:25
Иностранец в Москве застрял в мусоропроводе и стал кричать не на русском
РИА «Новости»
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В доме на западе Москвы мужчина застрял в мусоропроводе. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, мужчина иностранец. Он находится между техническим и первым этажами. Кричит что-то не на русском языке. Когда кто-то выбрасывает мусор сверху, то кричит громче. На место происшествия уже прибыли спасатели.

«Не понятно. Застрял или на него что-то упало в мусоропроводе», - рассказал очевидец.

Похожая ситуация случилась на юге столицы в 2022 году. Москвичка застряла в мусоропроводе многоэтажки. Соседи решили самостоятельно вызволить ее из ловушки. Только спустя несколько безуспешных попыток им удалось вытащить женщину из трубы.

Спасатели Женщины Мужчины Запад Мусор Москва
10 февраля 2025, 05:49
При столкновении автобуса и лесовоза в Приморье пострадали 14 человек
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В Приморье маршрутный автобус столкнулся с лесовозом. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба краевого УМВД России.

В результате столкновения, по предварительным данным, пострадали 14 человек, включая водителя автобуса.

В районе аварии по обеим полосам временно ограничили движение. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия.

Как сообщили в прокуратуре , по предварительным данным, у груженого лесовоза на повороте занесло прицеп, который столкнулся с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту «Чугуевка-Заветное».

Правоохранительное ведомство организовало проверку соблюдения требований закона при перевозке грузов и содержанию дорожного полотна.

Ранее в Краснодарском крае автобус врезался в стоящий большегруз. В результате наезда погиб водитель фуры.

ДТП Приморье Россия Автобусы Водители Краснодарский край
09 февраля 2025, 22:11
Похожее на СВУ устройство нашли в подъезде одного из домов Москвы после взрыва
РИА «Новости»
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В Москве жители одного из домов по улице Корнейчука в Северо-восточном административном округе услышали взрыв в подъезде, после чего обнаружили странную бутылку. Об этом сообщил источник 360.ru.

По данным источника, жители подъезда после взрыва обнаружили в подъезде бутылку с фольгой. Конструкция по внешнему виду напоминает самодельное взрывное устройство. Как сообщили очевидцы, из бутылки вытекла неизвестная жидкость, которая при соприкосновении с фольгой начинает дымиться. Кроме этого, рядом с конструкцией из бутылки рассыпан белый порошок.

Жители подъезда вызвали наряд полиции, для того, чтобы проверить камеры видеонаблюдения и выяснить, что произошло и кто оставил бутылку с жидкостью на лестничной площадке.

Ранее неизвестный позвонил на телефон службы доверия и сообщил, что заложил бомбу в торговом центре «Европейский» возле Киевского вокзала на западе Москвы.

Взрывы Запад Полиция Москва
09 февраля 2025, 21:47
Страшные кадры. Появилось видео с места гибели ребенка в колодце в Хабаровске
Пресс-служба прокуратуры Хабаровска
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Маленький мальчик рухнул в открытую канализацию в Хабаровске. Ребенок погиб на месте, видео с места событий опубликовала пресс-служба хабаровской прокуратуры в официальном Telegram-канале.

Судя по кадрам, которые разместило надзорное ведомство, 8-летний мальчик просто не заметил открытый люк, присыпанный снегом.

К месту происшествия на улице Суворова прибыла полиция и заместитель прокурора индустриального района Хабаровска Дмитрий Смирнов. Он взял расследование дела на личный контроль.

Проверку инициировала прокуратура того же района. В процессе надзорное ведомство даст оценку деятельности лиц, которые отвечали за эксплуатацию канализации на улице Суворова.

По факту произошедшего хабаровский Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Его расследуют по 109 статье УК РФ, причинение смерти по неосторожности. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в воскресенье, 9 февраля, ребенок провалился под лед на юго-западе российской столицы.

Уголовное дело Дети Прокуратура РФ Видео

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