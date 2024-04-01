01 апреля 2024, 21:11

Один рабочий погиб при обвале шахты «Северопесчанская» на Урале

РИА «Новости»
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Из-за обвала шахты «Северопесчанская» на Урале погиб один горняк. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минздрав Свердловской области.

«По информации из Краснотурьинска - да, погиб, подтверждаю», - заявил собеседник агентства.

В момент обрушения горной породы в шахте находились пятеро рабочих. Троих шахтеров подняли на поверхность , поиски четвертого продолжили. По последней информации минздрава региона, четвертого горняка также нашли и передали медикам. Состояние пациентов - легкой и средней тяжести.

Ранее сообщали, что на шахте «Северопесчанская» погибли три человека. Предварительно, причиной стало нарушение техники безопасности.

Причиной обвала стал несанкционированный подрыв взрывчатого вещества во время проведения плановых работ, сообщили в МЧС России. Взрыв прогремел на отметке 338 метров.

Шахты Урал Минздрав Взрывы Россия
01 апреля 2024, 20:54
СК возбудил дело по факту ДТП с участием автобуса и поезда под Ярославлем
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В Ярославской области возбудили уголовное дело по факту столкновения автобуса и поезда, в результате которого погибли 7 человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Дело возбудили следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Речь идет о признаках преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ - нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

Следователи приступили к осмотру места происшествия, проводят экспертизы и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщил губернатор области Михаил Евраев, ДТП произошло из-за диспетчера на переезде, который находился в нетрезвом состоянии.

Уголовное дело ДТП СК РФ Россия Автобусы Поезда
01 апреля 2024, 20:40
Главного инженера задержали по подозрению в нарушении безопасности на руднике «Пионер»
РИА «Новости»
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Главного инженера рудника «Пионер» задержали по подозрению в нарушении требований безопасности при работах на объекте в Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Во время обысков на предприятиях заказчика работ изъяли необходимую документацию. Родственников заблокированных горняков признали потерпевшими.

«По делу планируется провести судебные горнотехническую, почвоведческую, молекулярно-генетическую и другие экспертизы», - сообщили в СК.

По данным следствия, вечером 18 марта 2024 года при производстве работ в горной выработке подземного рудника на территории Зейского муниципального округа произошло обрушение породы. В результате 13 горняков оказались заблокированы в шахте.

Ранее в связи с обрушением на руднике «Пионер» задержали двух сотрудников Дальневосточного управления Ростехнадзора. Их заподозрили в халатности.

Шахты Обрушения Следственный комитет России
01 апреля 2024, 20:32
Пьяного диспетчера назвали виновным в смертельном ДТП под Ярославлем
РИА «Новости»
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Смертельное ДТП с участием поезда и автобуса в Ярославской области случилось из-за пьяного диспетчера на переезде. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», - написал глава региона.

ДТП произошло на железнодорожном переезде между станциями Шушково и Берендеево Северной железной дороги. Автобус с пассажирами выехал на переезд и остановился. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения.

По уточненным данным, в аварии погибли семь человек. Машинист поезда среди пострадавших.

ДТП Автобусы
01 апреля 2024, 20:29
Появились кадры с места столкновения поезда и автобуса под Ярославлем
Телеканал «360»
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Место столкновения поезда с автобусом в Ярославской области сняли на видео. Кадры появились в распоряжении «360».


На ролике видна работа сотрудников Ространснадзора, прокуратуры и спасателей МЧС. Также к месту ДТП прибыла спецтехника для поднятия автобуса.

Ярославский транспортный прокурор Павел Пучков сообщил, что ведомство организовало проверку по факту столкновения поезда и маршрутки.

«По предварительным данным, автобус заехал на железнодорожный переезд, по техническим причинам не смог продолжить движение. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось», - рассказал прокурор.

Специалисты выяснят все обстоятельства случившегося и при необходимости примут меры. Ситуация находится на личном контроле северо-западного транспортного прокурора.

По последним данным МЧС, жертвами ДТП в Ярославской области стали семь человек. Машинист поезда получил ранения.

ДТП Видео Автобусы Поезда

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