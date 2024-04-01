Один рабочий погиб при обвале шахты «Северопесчанская» на Урале

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«По информации из Краснотурьинска - да, погиб, подтверждаю», - заявил собеседник агентства.

В момент обрушения горной породы в шахте находились пятеро рабочих. Троих шахтеров подняли на поверхность , поиски четвертого продолжили. По последней информации минздрава региона, четвертого горняка также нашли и передали медикам. Состояние пациентов - легкой и средней тяжести.

Ранее сообщали, что на шахте «Северопесчанская» погибли три человека. Предварительно, причиной стало нарушение техники безопасности.

Причиной обвала стал несанкционированный подрыв взрывчатого вещества во время проведения плановых работ, сообщили в МЧС России. Взрыв прогремел на отметке 338 метров.