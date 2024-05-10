Один погиб, восемь спасены. Из рухнувшего в Мойку автобуса достали всех людей
Всех пассажиров из рухнувшего в Мойку автобуса доставили на берег. В салоне транспортного средства никого не осталось, сообщил источник 360.ru.
По предварительным данным, спасли восьмерых, один погиб. Остальные смогли выбраться самостоятельно, добавил собеседник 360.ru.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ, сообщили в региональном главке МВД. Водителя автобуса доставили для разбирательства в полицию.