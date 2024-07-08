Один погиб, трое — в тяжелом состоянии. В Башкирии рабочие отравились неизвестным газом
Один человек погиб и троих госпитализировали в тяжелом состоянии в результате отравления неизвестным газом в Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления МЧС.
ЧП произошло во время проведения работ в колодце на ферме в селе Тайняшево.
«Под поилкой для животных четверо мужчин при проведении работ в колодце с техническим узлом водоснабжения фермы отравились неизвестным газом», - отметили в министерстве.
На место происшествия выехала оперативная группа МЧС России. Проводятся оперативно‐следственные мероприятия.
Ранее в Башкирии загорелся пассажирский автобус , перевозивший 43 туристов по маршруту Челябинск - Шульган-Таш.