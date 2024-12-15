Один моряк погиб при крушении танкера «Волгонефть 212» в Керченском проливе

Во время шторма в Керченском проливе судно «Волгонефть 212» получило повреждения и село на мель, а «Волгонефть 239» легло в дрейф. Для спасательной операции задействовали два буксира и два вертолета.

Из-за ЧП произошел разлив нефтепродуктов. В связи с непогодой работу Керченской переправы приостановили. Ситуацию взял под контроль Росморречфлот.

После крушения танкеров возбудили уголовные дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. К месту ЧП выдвинулась группа из наиболее опытных следователей. Проверку исполнения законодательства проведет Южная транспортная прокуратура. Она рассмотрит рассмотрит вопрос о необходимости принятия мер реагирования.