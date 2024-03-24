Один из террористов перед нападением посетил спектакль в Crocus City Hall

Накануне теракта в Crocus City Hall один из боевиков посетил спектакль в концертном зале. Как сообщил источник Telegram-канала «112» , злоумышленника не интересовала культурная составляющая, он хотел осмотреть планировку здания.

«Поход был связан с организацией теракта - посмотреть планировку, расположение постов охраны и просчитать пути отхода», - написали авторы материала.

Через время он вернулся в концертный зал с автоматическим оружием и подельниками и устроил кровавую бойню.

Источник «112» уточнил, что террористы и до этого несколько раз бывали в Crocus City Hall. Массовое убийство они планировали очень тщательно.

Вооруженные террористы проникли в здание перед концертом группы «Пикник». Преступники в упор расстреливали людей, в том числе детей. Погибшими числятся 133 человека. Известно также о 154 пострадавших.

Террористы планировали уничтожить записи с камер в Crocus City Hall - рассчитывали, что записи сгорят в устроенном ими пожаре. Но видео удалось сохранить, а по ним вычислить преступников. Президент Владимир Путин узнал о теракте в первые же минуты и дал все необходимые указания.