Один из пострадавших при взрыве в «Алых парусах» находился в базе «Миротворца»

По его данным, речь идет о 49-летнем Олеге К. За что именно мужчина попал в базу, не сообщается.

Взрыв прогремел в подъезде первого этажа около 09:45 утра. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. Как сообщил источник 360.ru , один человек погиб и еще несколько получили ранения. Повреждения получили остекление и потолок, однако несущие конструкции уцелели, и угрозы обрушения нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, на месте работают следователи и криминалисты. Прокуратура держит ситуацию на контроле.