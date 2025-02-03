03 февраля 2025, 11:16

Один из пострадавших при взрыве в «Алых парусах» находился в базе «Миротворца»

РИА «Новости»
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Один из пострадавших при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве находился в базе сайта «Миротворец» и получал угрозы с Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, речь идет о 49-летнем Олеге К. За что именно мужчина попал в базу, не сообщается.

Взрыв прогремел в подъезде первого этажа около 09:45 утра. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. Как сообщил источник 360.ru , один человек погиб и еще несколько получили ранения. Повреждения получили остекление и потолок, однако несущие конструкции уцелели, и угрозы обрушения нет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, на месте работают следователи и криминалисты. Прокуратура держит ситуацию на контроле.

Уголовное дело Взрывы Сайт Миротворец Москва Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве
03 февраля 2025, 10:49
Угрозу обрушения конструкций после взрыва в ЖК «Алые Паруса» исключили
360.ru
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Специалисты исключили угрозу обрушения конструкций в московском жилом комплексе «Алые Паруса», где произошел взрыв. Об этом сообщил источник 360.ru.

На месте случившегося организовали штаб ликвидации ЧС. Сейчас проводятся работы по вскрытию подсобных и технических помещений. Причину взрыва установит следственно-оперативная группа.

«Несущие конструкции не задеты, дальнейшей угрозы обрушения нет, обстановка спокойная», - сообщил источник.

Взрыв прогремел в элитном ЖК утром 3 февраля.

Жертвой происшествия стал один человек. Предварительно, в здании сдетонировало самодельное взрывное устройство. Следственный комитет возбудил уголовное дело , на место прибыли криминалисты.

Обрушения Взрывы Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве
03 февраля 2025, 10:36
После взрыва на северо-западе Москвы возбудили уголовное дело
РИА «Новости»
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с взрывом в подъезде жилого дома на Авиационной улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На место ЧП прибыли следователи и криминалисты, они приступили к осмотру.

«Следователи устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на северо-западе Москвы», - отметили в пресс-службе.

Расследование уголовного дела находится на контроле в столичной прокуратуре. На место приехал прокурор Северо-Западного административного округа Максим Киселев.

Взрыв прогремел в элитном ЖК «Алые Паруса». Из-за ЧП в 30-этажном доме пострадали минимум пять человек, один погиб. Среди пострадавших есть женщина. После взрыва в здании сработала пожарная сигнализация. Громкий звук прозвучал в холле. Предположительно, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.

Уголовное дело Взрывы Следственный комитет России Москва Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве
03 февраля 2025, 08:11
Ограничения на полеты ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы
Unsplash
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Временные ограничения на прием и выпуск рейсов ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Махачкалы. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Вылеты ограничили примерно в 07:44 по московскому времени. Представитель Росавиации подчеркнул, что авиадиспетчеры, экипажи самолетов и службы аэропортов делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Он добавил, что ограничительные меры в аэропорту Ульяновска уже сняли.

По данным Telegram-канала Baza , план «Ковер» объявили утром в пяти воздушных гаванях: в Астрахани, Казани, Нижнекамске, Саратове и Ульяновске. Пресс-секретарь ФАВТ сообщил о введенных в этих городах ограничениях примерно в 04:30.

Позже пресс-служба Росавиации подтвердила, что меры перестали действовать с 07:00 в аэропортах Казани и Нижнекамска.

В Саратове меры сняли почти сразу же после введения - в 5:00.

Дагестан Чечня Самолеты
03 февраля 2025, 08:11
Сразу два автомобиля перевернулись на Рублевском шоссе утром 3 февраля
РИА «Новости»
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ДТП произошло на Рублевском шоссе в московском районе Кунцево — два легковых автомобиля перевернулись. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Рублевское шоссе, дом 22, корпус 1. Перевернулись два авто, наблюдают из окна дома», - отметил собеседник 360.ru.

Данные о пострадавших и все обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее крупная авария произошла в Кингисеппском районе Ленинградской области. Маршрутный автобус столкнулся со снегоуборочной техникой, в результате пострадали 13 человек.

Жертвами ДТП стали два человека. Всех пострадавших госпитализировали.

ДТП Москва

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