15 ноября 2023, 18:47

Один из пострадавших при теракте, в котором погиб военкор Татарский, подавился и умер — СМИ

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Умер Виктор Полиектов, пострадавший при теракте в Петербурге, в котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Гибель Полиектова не связана со случившимся в петербургском кафе, сообщил Telegram-канал Shot.

Причиной смерти стал несчастный случай. Полиектов подавился, потерял сознание и скончался после приезда скорой.

После взрыва в кафе в Петербурге Виктора госпитализировали с сотрясением мозга и контузией. Он поправился и вернулся к привычной жизни. Его не стало спустя семь месяцев.

Виктор Полиектов работал преподавателем в Челябинске до 2018 года. Позже он переехал в Санкт-Петербург, где водил экскурсии.

Теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошел в апреле 2023 года. Дарья Трепова* вручила журналисту статуэтку, начиненную взрывчаткой. Обвиняемая 15 ноября частично признала вину в суде. Экспертиза подтвердила, что девушка вменяема и осознавала последствия своих действий.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Санкт-Петербург Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
15 ноября 2023, 19:03
Рабочий погиб, упав в дробильную машину в Мытищах
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В Мытищах рабочий погиб на предприятии, упав в дробильную машину. Об этом сообщила прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

Мытищинская городская прокуратура начала проверку по поручению прокуратуры Подмосковья. Специалисты выяснят, как на предприятии соблюдали законодательные требования по охране труда и технике безопасности. По итогам проверки надзорный орган примет меры.

Ранее на северо-востоке Москвы погиб рабочий , на которого рухнула бетонная потолочная плита. ЧП случилось во время реконструкции здания магазина, расположенного при жилом доме. После гибели мужчины столичная прокуратура начала проверку.

Все произошло 13 ноября. По предварительным данным, сотрудник коммерческого предприятия поскользнулся во время производственных работ. Мужчина скончался на месте происшествия.

Прокуратура РФ Мытищи
15 ноября 2023, 16:12
МВД опровергло «подкидывание» трупа полицейскими в другой район Москвы
РИА «Новости»
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Представители ГУМВД Москвы опровергли информацию о том, что сотрудники полиции из Алтуфьево якобы увезли труп мужчины в соседний район, чтобы облегчить себе работу. Служба собственной безопасности начала проверку, сообщили РИА «Новости» в главке.

В ведомстве уточнили журналистам, что 11 ноября примерно в 22:50 в полицию сообщили о человеке, который находится в беспомощном состоянии на улице Бибиревской. Прибывшие на место правоохранители увидели, как нетрезвого мужчину осматривают врачи скорой. При этом в больницу пострадавшего забирать не стали.

Тогда горожанин попросил полицейских отвезти по адресу, где его встретит приятель. Сотрудники выполнили просьбу и высадили его в указанном месте - в Юрловском проезде. Через два дня этого мужчину обнаружили мертвым. Предположительно, он скончался от переохлаждения.

В ведомстве добавили, что полицейских начала проверять служба собственной безопасности, насколько они правомерно действовали.

До этого Shot сообщал, что младший и старший сержанты МВД осмотрели тело 39-летнего мужчины, поместили в служебное авто и отвезли в соседний район Бибирево. Они якобы оставили труп лежать рядом с гаражами на Юрловском проезде, а в рапортах указали, что мужчина ушел до приезда сотрудников.

Полиция Москва 2023
15 ноября 2023, 14:43
Две студентки прикурили сигареты от Вечного огня в Волгограде
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Две студентки прикурили сигареты от Вечного огня в Волгограде. Как сообщили в Главном управлении МВД России по Волгоградской области, девушек уже задержали.

Две студентки прикурили сигареты от Вечного огня в Волгограде. Как сообщили в Главном управлении МВД России по Волгоградской области , девушек уже задержали.

Ночью в среду, 15 ноября, две студентки подошли к Вечному огню братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе Волгограда и прикурили от него сигареты. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Спустя время к ним подошли полицейские. Девушек задержали на месте.

«Ими оказались 21-летняя и 24-летняя студентки одного из вузов города Волгограда», - уточнили в ведомстве.

Правоохранителям предстоит провести проверку, после которой решат вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.

Девушкам грозит штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы до года или арест до трех месяцев.

В Чебаркуле подростки жарили еду на Вечном огне. Правоохранители составили протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию на родителей хулиганов.

МВД РФ Студенты
15 ноября 2023, 13:52
Пьяный мужчина разнес припаркованные иномарки в центре Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В центре столицы задержали дебошира. Предположительно, он в пьяном угаре разбил два припаркованных автомобиля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, на Саввиновской набережной нетрезвый 30-летний мужчина просто так несколько раз ударил по стоящей машине марки Volkswagen Touareg, разбив лобовое стекло. Водитель иномарки, испугавшись, уехал с парковки.

Тем временем злоумышленник продолжил крушить технику. Он подошел к другому припаркованному автомобилю Volkswagen Polo и ударами повредил кузов машины. После этого полицейские его задержали.

Мужчина раскаялся и предложил потерпевшим возместить причиненный ущерб. После произошедшего организовали процессуальную проверку под контролем прокуратуры.

Ранее дело о сожженном Porsche взяла на контроль прокуратура Москвы. Неизвестный проник в частный дом в деревне Большое Свинорье, разбив окно. Он похитил металлический сейф, а после угнал припаркованную рядом с жилищем иномарку.

Драки Машины Полиция Москва 2023

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