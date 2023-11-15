Причиной смерти стал несчастный случай. Полиектов подавился, потерял сознание и скончался после приезда скорой.

После взрыва в кафе в Петербурге Виктора госпитализировали с сотрясением мозга и контузией. Он поправился и вернулся к привычной жизни. Его не стало спустя семь месяцев.

Виктор Полиектов работал преподавателем в Челябинске до 2018 года. Позже он переехал в Санкт-Петербург, где водил экскурсии.

Теракт, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский, произошел в апреле 2023 года. Дарья Трепова* вручила журналисту статуэтку, начиненную взрывчаткой. Обвиняемая 15 ноября частично признала вину в суде. Экспертиза подтвердила, что девушка вменяема и осознавала последствия своих действий.

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.