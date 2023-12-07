Работу охраны в брянской гимназии № 5, где произошла стрельба, будут оценивать следственные органы, заявил в беседе с «360» Сергей Поддубный, руководитель ЧОО «Агентство экскалибур». Эта организация по контракту обеспечивает безопасность учебного заведения. На входе находилась одна охранница, которая нажала тревожную кнопку, когда в здании уже произошло ЧП.

«Следственные органы будут устанавливать, как сработала охрана. Выполняли должностную инструкцию и контракт, в рамках этого работали. Досматривать детей мы по закону не имеем права, смотреть их личные вещи и так далее», - рассказал Поддубный.

Отдельно он обратил внимание на особенности функционирования рамок металлоискателя - они срабатывают на все - на ключи, на телефоны.

«У нас не созданы такие технические условия, чтобы они срабатывали именно на оружие. Если осуществлять досмотр, как в аэропорту, это займет [время] c утра до вечера, и учебный процесс просто не будет осуществляться», - добавил собеседник «360».

Особое внимание, по словам руководителя ЧОО, уделяют взрослым людям - мужчинам и женщинам, которые заходят в школу. А в отношении детей, по сути, производят только визуальный осмотр в силу правил, которые сотрудники преступать не могут, пояснил Поддубный.

Говоря об охраннице, которая находилась в гимназии , собеседник «360» подчеркнул, что женщина работает в организации с 2018 года, проходит периодические проверки.

«[Поймите,] охранник один, не вооруженный. Это всего лишь охранник. Нужно какие-то более серьезные меры предпринимать», - заключил он.