Один из пострадавших при стрельбе в Брянске находится в тяжелом состоянии — Минздрав
Пострадавших при стрельбе в брянской школе подростков доставили в больницу. Большинство из них находится в состоянии средней степени тяжести. Состояние одного школьника расценивают как тяжелое, сообщило РИА «Новости».
«Один из получивших ранение находится в тяжелом состоянии», - заявил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов По факту стрельбы возбудили уголовное дело об убийстве. Известно о двух погибших. Одна из них - ученица, которая устроила нападение на одноклассников. По данным СК, девушка вооружилась помповым ружьем.
ЧП произошло утром 7 декабря. На месте работают следователи и криминалисты. Все обстоятельства и мотивы преступления установят в ходе расследования дела.